Novak zagonetan: „Nešto spolja“ utiče na teren (video)

Dva meseca posle dominacije na Otvorenom prvenstvu Australije u tenisu i neviđenog „mlevenja“ svog večitog rivala Rafaela Nadala u finalu turnira u Melburnu, za 15 grend slem trofej u karijeri, prvi reket sveta Novak Đoković prosto ne liči na sebe.

Da su jednomesečna takmičarska pauza, lakši ritam treninga u tom periodu i ko zna kakvi zakulisni problemi 31-godišnjeg Beograđanina ostavili traga na formu jednog od najvećih asova u istoriji „belog sporta“ videlo se već kada je izbačen u drugom kolu mastersa u Indijan Velsu, a friška eliminacija u četvrtoj rundi turnira iste kategorije u Majamiju samo je pečatirala utisak da zvanično najbolji sportista sveta prošle godine mora da nešto brzo uradi sa svojom igrom.

– Nije prvi put da gubim na oba turnira. Isto je bilo i prethodnih nekoliko godina… – posle poraza od Roberta Bautista Aguta – 1:2 (6:1, 5:7, 3:6) Novak je podsetio da od 2017. godine nije stigao do četvrtfinala u ta dva američka grada.

Reflex training with help of a friend 😜 pic.twitter.com/6OYnXLYqiH

— Novak Djokovic (@DjokerNole) March 23, 2019