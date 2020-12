Novak zasluženo najbolju u 2020. godini, Federer ljubimac navijača (video)

Asocijacija teniskih profesionalaca sumirala je čudnu godinu na izmaku i proglasila najbolje igrače.

Sasvim logično, igrač godine je Novak Đoković.

3 0 0 💪 @DjokerNole becomes second player to reach 300 weeks at No. 1 in the @FedEx ATP Rankings!

Srpski teniser je započeo 300. sedmicu na čelu ATP liste. Šesti put završava godinu kao prvi na listi, a u sezoni za nama je osvojio istorijsku osmu titulu na Australijan openu. Osvojio je titule u Dubaiju, Njujorku i Rimu, a bio je drugi na Rolan Garosu.

Đoković se izjednačio sa herojem iz detinjstva, Pitom Samprasom, koji je, takođe, šest puta bio prvi na kraju godine.

Vašek Pospišil je proglašen za „povratnika“ godine, pošto je veći deo 2019. godine propustio zbog operacije leđa.

Nekada je bio 25. na svetu, a sezonu je počeo van Top 100.

Posle odličnih igara, Kanađanin je preskočio 89 mesta i nalazi se na 61.

Andrej Rubljev je sa 23. mesta došao do osmog na ATP listi.

Kolege su ga proglasile za igrača koji je najviše napredovao, a u sezoni na izmaku je osvojio pet titula, više od bilo koga na turu.

Osvojio je turnir u Adelejdu, Dohi, Hamburgu, Beču i Sankt Peterburgu.

Plasirao se u četvrtfinale Ju-Es opena i Rolan Garosa, a sezonu završio sa skorom 41-10, a po broju pobeda u sezoni se izjednačio sa Novakom Đokovićem.

"I want to be remembered as a good person more than a tennis player. That's why this trophy means a lot."@RafaelNadal | #ATPAwards pic.twitter.com/0n52VBbXTd

— ATP Tour (@atptour) December 21, 2020