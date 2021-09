Novaka napao bivši trener: „To ga je koštalo istorije“ (foto)

Kreg O’Šenesi, teniski trener i analitičar, koji je nekada bio deo tima Novaka Đokovića, bio je prilično oštar posle poraza najboljeg tenisera sveta od Danila Medvedeva u finalu US Openu.

#Djokovic rears back in anger to crush a ball as hard as he can. A ball kid is right in the line of fire and he pulls back at the last second. That was a split second away from a total catastrophe. Novak rattled. Furious. Unfocused. A nightmare scenario for him. #USOpen pic.twitter.com/YmRexhXHxH — Craig O'Shannessy (@BrainGameTennis) September 12, 2021

Kreg je bio deo tima kada su glavni treneri bili Andre Agasi i Radek Štepanek, ali je relativno brzo došlo do rastanka.

Nije se Kregu dopalo Novakovo ponašanje pri izlivu besa, a onda je ušao u prepirku sa pratiocima.

„Đoković je besan, udario je lopticu koliko je jače mogao. Dečak koji skuplja loptice našao se na liniji vatre i pomerio se u poslednjoj sekundi. Za sekund je izbegnuta katastrofa. Novak je besan, nefokusiran, noćna mora za njega“, naveo je O’Šenesi i ušao u prepirku, čim su ga navijači pitali „da li je došlo do neprijatnog rastanka sa Đokovićem posle saradnje.“

„Ja ne napadam! Ne volim ni ja kada se reketi lome, ali se čini da je odnos prema Đokoviću previše kritičan i nefer. Da, Novak treba da radi na svom temperamentu, ali kada izgubi glavu to sve postaje veća priča. Kada Novak izgubi glavu jureći zlatni slem ili olimpijsko zlato, to odmah postaje deo analize. Priznajte da ovo ponašanje najviše utiče na momka kog toliko volite. Ne izlažite besu svakom ko ukaže na Novakove nedostatke, on je igrač svetske klase, svetski čovek. Ali ima problem da izgubi hladnokrvnost, to ga je koštalo istorije“, naveo je O’Šenesi.

Acknowledge that this behavior is hurting the guy you love so much. Don’t turn around and take your anger out on anyone who points out Novak’s shortcomings in this area. He is a world class player a world class person. He also has a problem losing his cool. It cost him history… — Craig O'Shannessy (@BrainGameTennis) September 14, 2021

Nije se zaustavio ni u finalu.

„Novak ne kontroliše poene, servise, riterne, drop-šotove zato što ne može da kontroliše svoj temperament. Gotovo da je pogodio dečaka koji skuplja lopte, polomio je reket… Ne može ni da vidi teren, previše je negativan. Novak nema plan, ne zna kako da napadne, ne radi ništa dobro… Njegov bes je blokirao njegov um“, istakao je O’Šenesi.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.