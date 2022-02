Novakov bivši trener: „Jasno i glasno, Nadal je najuspešniji svih vremena“

Nakon što je osvojio Australijan open, Rafael Nadal po mišljenju Borisa Bekera postao je bolji teniser od Novaka Đokovića i Rodžera Federera, njegovih najvećih rivala.

Rafael Nadal napravio je iznenađenje titulom u Australiji jer iako je veliki šampion, vratio se posle teške povrede i mnogi su verovali da će zbog toga trofej u ruke Danila Medvedeva.

Boris Beker, nemački as, bio je očaran Nadalovom pobedom toliko da ga je zbog toga stavio ispred Novaka Đokovića sa kojim je sarađivao i bio mu trener.

„Greše svi oni koji ga zovu i dalje kraljem šljake. On je pobeđivao na svakoj podlozi i svakom Grend slemu po barem dva puta. On je najuspešniji teniser svih vremena, to sad možemo jasno i glasno da kažemo“, jasan je bio Beker.

Nadal je prema mišljenju Nemca bolji zbog najvećeg broja Grend slem titula, s obzirom na to da je osvojio 21. i iza sebe ostavio Federera i Đokovića koji imaju po 20.

„Bio je ovo dan kao stvoren za istoriju. Nismo imali Nadal u top četiri favorita pre dve nedelje. Bio je spreman, dobio je pripremni turnir u Melburnu. Pre toga, bio je povređen pola godine. Sada smo svi mudriji, jer Rafa je oborio rekord i ispred je Federera i Đokovića“, zaključio je Beker za „Eurosport“.

