Novakov sin već ima „Rafin forhend“, Đoković imitirao Španca na treningu

Novak Đoković ne krije da njegov sin Stefan obožava Rafaela Nadala, a već se trudi i da „skine“ poteze „kralja šljake“.

Najbolji teniser sveta, Novak Đoković, govorio je za BBC o dešavanjima u Australiji i detaljima iz privatnog života. Đoković je otkrio da je u finalu Australijan opena njegova supruga Jelena navijala za Danila Medvedeva, dok je sin Stefan navijao za Rafaela Nadala.

As soon as Stefan does the Rafa forehand Novak seems to playfully tease him about it. Love how Stefan goes on to hit the same shot completely unbothered right after.

pic.twitter.com/IOhPvqK4XH

— 🌻 (@holdsatlove) February 16, 2022