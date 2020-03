Novakova odluka podelila teniski svet – neki ga napadaju, neki brane

Noa Rubin i Taro Daniel, američki odnosno japanski teniser, poveli su talas igrača koji nisu bili zadovoljni jer, navodno, nisu na vreme saznali da će se Masters u Majamiju otkazati, prenose sportski mediji.

Novak je dan pre nego što je zvanično da se teniska sezona suspenduje do 27. aprila napustio SAD.

Oglasio se i mladi američki teniser Tejlor Fric.

Taylor Fritz on how he'll spend his time during six-week suspension https://t.co/h7p59TFay0 pic.twitter.com/hsQ7UnE2wC

