„Novaku je muka od Federera“

Boris Beker, bivši trener Novaka Đokovića, osvrnuo se pokušaj Srbina da sruši rekord Rodžera Federera u osvojenim Gren slem titulama.

– Đoković ima potencijal da stigne do 20 titula, opet je u formi, u sjajnoj je seriji, ali na neki način on se uvek pomalo žalio da njega nikada ne poštuju kao Federera ili Nadala – objasnio je Nemac i dodao:

– On je u teškoj poziciji jer ljudi ne cene njegove pobede. Svi se pitaju može li da stigne Federera. A niko ne kaže: ‘On je neverovatan, on je najbolji na svetu, osvojio je jedan za drugim Vimbldon, US Open, Australijan open’.

Beker smatra da je pitanje koje svi treba da postave – da li će sustići Federera.

– Mislim, njemu je dosta Rodžera. To je Novakov teret. On ima sjajan život, fantastičan je momak, ali to se ponekad ne vidi zbog načina na koji igra. Ali, odgovor je da može. Ako je dovoljno motivisan, i ako njegova porodica i dalje bude njegov tim, jer to je najvažnije – rekao je Beker, a prenosi sajt Tennisworld.