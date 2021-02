Novaku vikali “idemo Rafa”, njegov odgovor je hit (video)

Novak Đoković igra protiv Tejlora Frica, ali i publike, u borbi za 4. kolo Australijan opena.

Na kraju drugog seta, koji je Novak dobio sa 6:4, jedna grupica navijača je želela da ga isprovocira skandirajući “Idemo Rafa”.

Dobili su odgovor od Đokovića, koji je pokazao koliko ga je to pogodilo.

Sledging season in Melbourne in last day or so. Few fans shouting 'LET'S GO RAFA' at Djokovic.

Novak: pic.twitter.com/HbTTOsp8BL

— Matthew Willis (@MattRacquet) February 12, 2021