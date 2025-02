Novi tripl-dabl Jokića u pobedi Denvera nad Orlandom

Košarkaši Denvera pobedili su noćas na svom terenu Orlando sa 112:90, čime su zabeležili peti uzastopni trijumf u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

Denver je na poluvremenu vodio sa 59:50, da bi pitanje pobednika rešio u trećoj četvrtini tokom koje je vodio i sa 28 poena razlike (90:62).

U nekoliko navrata tokom četvrte četvrtine Denver je imao plus 33, ali je Orlando sa 10 uzastopnih poena u završnici ublažio poraz.

Majkl Porter džunior bio je najefikasniji u pobedničkom timu sa 30 poena, uz sedam skokova, srpski centar Nikola Jokić zabeležio je 24. tripl-dabl u sezoni sa 28 poena, 12 asistencija i 10 skokova (nije igrao u četvrtoj četvrtini), dok je Kristijan Braun postigao 16 poena, uz osam uhvaćenih lopti.

U ekipi Orlanda bolji od ostalih je bio Vendel Karter džunior sa 19 poena i četiri skoka, Paolo Bankero je postigao poen manje, uz osam uhvaćenih lopti, a Franc Vagner je dodao 14 poena, uz po četiri skoka i asistencije.

Denver zauzima treće mesto na tabeli Zapadne konferencije sa 33 pobede i 19 poraza, dok je Orlando na osmoj poziciji Istočne konferencije sa skorom 25/28.

Četvrtu pobedu zaredom zabeležila je ekipa Los Anđeles lejkersa, koja je na svom terenu savladala Golden stejt sa 120:112.

Lejkersi su tokom druge četvrtine u nekoliko navrata vodili sa 26 poena razlike, a u toj deonici 18 poena postigao je Lebron Džejms.

Na poluvremenu Lejkersi su imali prednost od 20 poena razlike (69:49), da bi gosti u trećoj deonici smanjili na minus šest (83:77).

Trojkom Stefena Karija Golden stejt je tri minuta i 40 sekundi pre kraja prišao na 109:104, ali je ključni pogodak za pobedu Lejkersa postigao Džejms, koji je minut i osam sekundi pre kraja bio precizan sa distance.

Džejms je u pobedi svog tima zabeležio dabl-dabl sa 42 poena i 17 skokova, uz osam asistencija, Ostin Rivs je dodao 23 poena, a Gejb Vinsent je upisao 15 poena.

Kari je u porazu Golden stejta zabeležio 37 poena (22 u drugom poluvremenu), uz sedam skokova i četiri asistencije, Badi Hild je postigao 15 poena, uz po pet uhvaćenih lopti i asistencija, dok je Mozes Mudi upisao 15 poena i pet skokova.

Veliki aplauz pre početka meča dobio je novi igrač Lejkersa Luka Dončić, a očekuje se da će slovenački košarkaš debitovati u noći ponedeljak na utorak u domaćem duelu sa Jutom.

Lejkersi se nalaze na petom mestu Zapada sa 30 pobeda i 19 poraza, a ekipa iz San Franciska je na 11. mestu sa 25 pobeda i 26 poraza.

Dalas je na gostovanju bio bolji od Bostona sa 127:120, čime je prekinuo seriju aktuelnog šampiona od četiri vezane pobede.

Ekipa iz Teksasa je trojkom Kajrija Irvinga početkom četvrte četvrtine došla do maksimalnih plus 27 (117:90), a do kraja meča Boston je uspeo da smanji razliku.

Dalas je do pobede vodio Klej Tompson sa 25 poena, Spenser Dinvidi je dodao 22 poena, a Nadži Maršal je upisao 20 poena.

U ekipi Bostona Džejlen Braun je bio najefikasniji sa 25 poena, uz pet skokova, dok je Pejton Pričard postigao 21 poen, uz po šest skokova i asistencija.

Boston zauzima drugo mesto na tabeli Istoka sa skorom 36/16, a Dalas je osmi na Zapadu sa 27 pobeda iz 52 utakmice.

Minesota je na svom terenu savladala Hjuston sa 127:114, a za peti vezani poraz gostiju najzaslužniji je Entoni Edvards koji je postigao 41 poen.

Portland je na domaćem terenu bio bolji od Sakramenta sa 108:102, čime je zabeležio šesti vezani trijumf, dok je Indijana na gostovanju savladala Los Anđeles kliperse sa 119:112, za treći uzastopni poraz ekipe iz Kalifornije.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com