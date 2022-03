Novo saopštenje CZ: Nije tema Partizan, Piksi ne da titulu

BEOGRAD – Da imaju i malo sportskog morala odcutali bi ljudi iz Partizana posle današnje pljačke i pobede iz ovakvog penala danas, ali nemaju i to nije ništa novo, poručili su večeras iz FK Crvena zvezda kao odgovor na saopštenje direktora Partizana Miloša Vazure.

Prethodno, Zvezda je objavila saopštenje nakon pobede Partizana protiv Spartaka u Subotici 1:0 posle VAR penala.

„Oni pokvareno pokušavaju da odvuku pažnju sa sramnog penala koji Crvenu zvezdu može da udalji od osvajanje šampionske titule. Pokušavaju zamenom teza da bace prašinu u oči sportskoj javnosti i odvuku pažnju na nebitne stvari. Mi nećemo ćutati jer je našem klubu danas naneta velika šteta“, navode iz Zvezde.

Mi nećemo ići na teren ličnog i nikoga nećemo da vređamo, ali cemo štititi interese našeg kluba. Crvena zvezda već godinama osvaja šampionske titule, postiže istorijske rezultate i motor je razvoja srpskog fudbala, navode crveno-beli.

„Naravno da to smeta ljudima iz Partizana, ali su očigledno nesposobni da našu dominaciju spreče na sportski način. Ali Partizan nama nije tema, nama je tema organizacija koja kontrolise suđenje, a to je FS S. Partizan je našao saveznika u čelnicima FS S i selektoru reprezentacije koji je neformalni gazda Fudbalskog saveza Srbije. Javna je tajna da je Dragan Stojković iskoristio uspeh sa reprezentaicijom i preuzeo kompletnu vlast u FS S, on tamo kontroliše bukvalno sve“

„I administraciju i sudijsku organizaciju i sve ostalo. Javna je tajna i da Dragan Stojković vec 15 godina ne dolazi na stadion Crvene zvezde i on taj problem treba da reši sam sa sobom ili već sa kim ima problem. Ali mu nećemo dozvoliti da svoju poziciju u FS S zbog sujete i svog ega zloupotrebljava i stavlja u funkciju protiv interesa Crvene zvezde. I mi na to upozoravamo od pocetka sezone. Ono zbog čega smo zabrinuti je atmosfera koju je u Fudbalskom savezu Srbije on napravio, a to je da Crvena zvezda ne sme da bude šampion. Ta atmosfera se prenela i na sve sudije pojedinačno i zato su sudije u strahu, a suđenje ovakvo kakvo jeste“

Naša profesionalna i sportska obaveza je da se sudarimo sa svakim ko je protiv interesa Crvene zvezde, tvrde sa Marakane.

„Nećemo cutati jer je naša obaveza da štitimo interese Crvene zvezde, naša je obaveza da našem klubu obezbedimo fer uslove i da na terenu opet pokažemo da smo najbolji kao što smo prošlog vikenda u večitom derbiju pokazali da smo tri klase iznad“, zaključuju iz Zvezde.

(Tanjug)

