Obeležena 28. godišnjica smrti Dražena Petrovića

U Zagrebu je danas obeležena 28. godišnjica pogibije jednog od najboljih hrvatskih i jugoslovenskih košarkaša svih vremena Dražena Petrovića (1964-1993).

Delegacija košarkaškog kluba Cibona, u prisustvu njegove majke Biserke i zamenika gradonačelnika Zagreba Luke Korlete, položila je venac i zapalila sveću na njegovom grobu na Mirogoju.

Cibonu su predstavljali predsednik kluba Mladen Bušić, direktor Domagoj Čavlović, sportski direktor Marin Rozić, kao i igrači Lovro Gnjidić i Danko Branković.

„Dražen je jači od svega, 28 godina ga fizički nema, a ni sama nisam mogla znati da će toliko ući u ljude, i najveća njegova medalja je ljubav naroda. Zato nam je za proširenje Draženovog muzeja iz Pariza stigla njegova voštana figura za koju sam mislila da neće preživeti“, rekla je Biserka Petrović, a prenela je Hina.

„Nadam se da ćemo taj deo proširenja obaviti do njegovog rodjendana zato što smo za proširenje veći deo obavili. To će za decu biti predivna stvar jer su meni deca na prvom mestu. Dražen će pomoću svetala u olimpijskim krugovima igrati košarku i deca će gledati kako se sve može postići u životu s radom i radom. Ovih dana sam baš jako emotivna“, dodala je ona.

Sportski direktor Cibone Marin Rozić rekao je da je „ovaj dan uvek težak, kao i da se stalno postavlja pitanje da li je moglo drugačije“.

„Dražen je bez obzira na tih 28 godina i dalje ‘živ’ i pripada svima nama. Izvor je čudesne inspiracije za sve one koji vole košarku. Njegova neverovatna energija, motivacija i rad su napravile da on ‘traje’ toliko dugo. Dražen i Cibona su nerazdvojni, on je primer za sve naše mladje generacije“, dodao je Rozić.

Dražen Petrović poginuo je 7. juna 1993. godine u saobraćajnoj nesreći na autoputu u Nemačkoj, u blizini Ingolštada prilikom povratka s reprezentativnog turnira u Poljskoj.

