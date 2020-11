Objavljen snimak pogibije motociklističkog šampion (uznemirujući video)

PENÁPOLIS – SP…….08/11/2020

PENÁPOLIS – SP…….08/11/2020Piloto Matheus Barbosa morre após acidente na SuperBike em InterlagosO piloto Matheus Barbosa, de 23 anos, morreu hoje após um forte acidente durante a quinta etapa do SuperBike Brasil, no autódromo de Interlagos. A morte foi confirmada pela CBM (Confederação Brasileira de Motociclismo).O competidor vinha em uma disputa acirrada por posição, mas perdeu controle de sua moto na subida da curva Junção e passou reto, parando apenas em uma estrutura de metal posicionada atrás das barreiras de segurança.A corrida teve de ser interrompida faltando dez voltas para o fim. No houve cerimônia de pódio. Matheus havia largado em terceiro e estava na quarta posição no momento do acidente. Ele foi atendido ainda na pista, mas não resistiu aos ferimentos. Natural de Anápolis (GO), o piloto era uma dos nomes mais promissores da SuperBike, com um currículo vitorioso na SuperSport 600, Yamalube R3 Cup Pro, no Paulista Yamalube e na Copa Kawasaki Ninja 300.Categoria na berlinda A morte de Matheus Barbosa é mais uma a colocar em xeque a segurança da categoria, que nos últimos anos vem sendo marcada por acidentes graves que tiraram a vida de outros jovens pilotos: Sérgio dos Santos, Rogério Munuera, Danilo Berto e Mauricio Paludete. O campeonato chegou a ser paralisado recentemente, mas retornou após a tomada de medidas de segurança e a formação de uma associação de pilotos, com supervisão da Confederação Brasileira de Motociclismo.

Posted by Penápolis Cidade Onde Tudo Acontece on Sunday, November 8, 2020