Objavljena lista najboljih košarkaša svih vremena (foto)

Legendarni košarkaš Čikaga Majkl Džordan proglašen je za najboljeg igrača u istoriji, u izboru ESPN-a.

Na listi od 74 najbolja ikad, drugo mesto zauzima Lebron Džejms, a slede Karim Abdul Džabar, Bil Rasel, Medžik Džonson, Vilt Čemberlen i Leri Bird.

U Top 10 su i Tim Dankan, Kobi Brajant i Šekil O’Nil.

Najbolji Evropljanin je Dirk Novicki na 19. poziciji, Pau Gasol je 65, a Toni Parker je na 70. mestu.

