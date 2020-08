Obradović: Akcenat na stvaranju hemije u ekipi

KOPAONIK – Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović rekao je da je na prvom delu priprema na Kopaoniku akcenat na bazičnoj pripremi i stvaranju hemije u ekipi.

„Mislim da su svi jedva dočekali da počne da se igra posle pauze koja je trajala nekoliko meseci. Treba biti pametan i dobro osmisliti naredni period u kom je rizik od povreda sigurno malo veći. Međutim, najvažnije je da smo se skupili i da smo počeli sa treninzima, upoznavanjem i pravljenjem dobre hemije. Prvi utisci su dobri, igrači su došli prilično spremni što je mnogo važno. Prvi deo koristimo za bazične pripreme u kombinaciji sa tehnički-taktičkom pripremom“, rekao je Obradović za klupski sajt.

Akcenat novog stručnog štaba na čelu sa Obradovićem, a koga čine još pomoćnici Milenko Bogićević, Bogdan Karaičić, Saša Kosović, kondicioni trener Duško Marković i tim menadžer Nebojša Ilić, jeste zdravlje igrača posle nesvakidašnje pauze.

„Prva faza će biti sigurno umerenija nego što je to inače bilo. Mislim da treba da vodimo računa o zdravlju igrača, vrlo smo disciplinovani što se tiče mera i onoga što propisuje zdravstvo. U ovom hotelu ponekad i nije lako da se ne slikate i odbijati nekoga, ali smo prihvatili to kao jedan deo mera koje moramo da poštujemo. Što se samog tima tiče, ponavljam, došli su igrači prilično motivisani. Znaju koji su ciljevi i koja su očekivanja i željni su da se dokažu’’, istakao je Obradović i dodao:

„Osim bazičnih fizičkih priprema, koje su jak preduslov za igranje u kontinuitetu, izuzetno je važno da stvorimo hemiju između igrača, novajlija, čak i nekih igrača koji su tu koji se poznaju. Stariji Zvezdini igrači treba da prihvate nove igrače, a novi Amerikanci moraju sa svojim sunarodnicima da se socijalizuju. Mislim da izborom dobrih karaktera, a to je ste sigurno, deo posla je urađen. Drugi deo posla je pred nama, uz to da ostanemo zdravi i to će biti akcenat u narednih 17 dana“, zaključio je Obradović

(Tanjug)

