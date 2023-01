Obradović: Bilo nam je bitno da tim održimo svežim

BEOGRAD – Čestitke mojoj ekipi na pobedi i hvala ljudima koju su došli da nas podrže, izjavio je trener košarkaša Partizana Željko Obradović nakon utakmice sa Cibonom.

Košarkaši Partizana pobedili su večeras na domaćem terenu ekipu Cibone rezultatom 93:68 (17:19, 32:19, 25:19, 19:11) u okviru 14. kola ABA regionalne lige.

„Probali smo da igramo ozbiljno protiv ekipe koju poštujemo. Bilo nam je bitno da tim održimo svežim posle duplog programa protekle nedelje“, izjavio je Obradović.

Osvrnuo se i na igrače koji u ABA ligi dobijaju prostora da igraju.

„Ledej nije igrao, dogovorili smo se da odmori. Alen je odigrao odličnu utakmicu, odbrambeno i napadački. Nama je bitno da se on vrati i da igra kao prošle sezone. Kad god igrači igraju koncentrisano i timski to izgleda dobro. Čim iskaču iz šablona i iz planirane igre, to ne izgleda dobro“, zaključio je trener „crno-belih“.

(Tanjug)

