Obradović: Bitno je da smo pobedili

BEOGRAD – Fudbaler Partizana Ivan Obradović rekao je da tim ostvario važnu pobedu protiv Mladosti u Lučanimau 10. kolu Superlige.

Crno-beli su sinoć slavili 2:0, a Obradović je prvo asistirao za gol Rikardu Gomešu već u 3. minutu, a potom i postigao pogodak za konačan rezultat.

„Nisam ni razmišljao o tome da sam prošli put pogodio protiv njih. To je bio jedini gol za mene u prošloj sezoni, sada asistencija i gol. Naravno da sam presrećan, pre svega zbog pobede mojim doprinosom. Drago mi je i zbog Rikarda koji je nastavio svoj golgeterski niz. Bitno je da smo pobedili i da idemo dalje ka našem cilju“, rekao je Obradović za klupski sajt.

Obradović ističe da u crno-belom timu vlada zdrava konkurencija.

„To i jeste ključ ovih dobrih rezultata od početka godine i prošle sezone, zato što svako svakog gura napred, svi daju svoj maksimum. Svi smo ovde zbog jednog cilja – da osvajamo trofeje. Konkurencija je zdrava, svi se podržavamo, u svakom trenutku, i to je ono najbitnije“.

Ekipa Aleksandra Stanojević u nedelju dočekuju Spartak, a u već u četvrtak Flora takođe stiže u Humsku u drugom kolu Lige konferencija.

„Utakmice pre i posle derbija su nezgodne. I fizički i emotivno, derbi te iscrpi u svakom smislu te reči, ali kada si u Partizanu to je to. Utakmice su na svaka tri-četiri dana i svaka utakmica je na pobedu. Mi smo u tom ritmu i to smo prihvatili, dosta je nas povratnika, dosta je dece Partizana. Znamo kako se igra ovde, svi su gladni, svi su fokusirani“, zaključio je Obradović.

(Tanjug)

