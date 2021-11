Obradović: Da zaustavimo unutrašnju igru Lijetkabelisa

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović rekao je danas da je ključno zaustaviti unutrašnju igru, šut za tri poena i skok u napadu ekipe Lijetkabelisa, u predstojećem meču Evrokupa.

„To je bez ikakve sumnje ključ utakmice, njihova unutrašnja igra, šut za tri poena plus ofanzivni skok gde se Gagić i igrači na pozicijama dva i tri zaleću na skok u napadu. To je ono o čemu treba najviše da vodimo računa i da probamo da budemo na nivou odbrane kako smo bili do sada, s tim da moramo igrati bolje u napadu“, rekao je Obradović, preneo je klupski sajt.

„Kada to kažem, pre svega mislim da igramo brže u tranziciji, brže u situaciji pet na pet na pola terena i moramo nešto i da ubacimo. U poslednje vreme dosta otvorenih šueva promašujemo i imamo slab procenat šuta. To je nešto na čemu radimo svaki trening“, dodao je on.

Košarkaši Partizana dočekuju u sredu ekipu Lijetkabelisa, u meču petog kola Grupe A Evrokupa.

Partizan je do sada upisao tri pobede i jedan poraz, dok je litvanski tim na polovičnom učinku.

Obradović je istakao da njihov naredni rival igra tipičnu litvansku košarku, ali i da su u Evrokupu do sada imali prosek od 28 šuteva za tri poena.

„Tu prednjači igrač na poziciji četiri Oreli (Gediminas), koji je šutirao 7/14 na prošloj utakmici i negde u proseku ima devet pokušaja za tri poena. Ono što mi treba da radimo jeste da smanjimo taj njihov broj pokušaja i da im onda smanjimo procenat šuta“, rekao je on.

Košarkaš crno-belih Dalas Mur rekao je da je Lijetkabelis dobar tim, ali da sav fokus mora da bude na sopstvenoj igri.

„Imaju dobre šutere, u dobroj su formi, sećam se Orelija iz Italije. Vole da spuštaju loptu u reket, pripremamo se danas i fokusirani smo na meč“, zaključio je Mur.

Litvanski tim sa klupe vodi bivši kapiten i trener Partizana Nenad Čanak, a u ekipi igra bivši centar crno-belih Djordje Gagić.

Meč izmedju Partizana i Lijetkabelisa igra se u sredu u Beogradskoj areni, od 20.30.

(Beta)

