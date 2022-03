Obradović: Eneregija, želja, ali i pamet

BEOGRAD – Trener košarkaša Partizana Željko Obradović čestitao je ekipi na pobedi protiv Crvene zvezde u 21. kolu ABA lige.

Partizan je večeras pobedio Crvenu zvezdu 98:84 u trećem ovosezonskom derbiju.

„Probali smo da regujemo treningom od srede kada su reprezentativci vratili. Četrii dana smo imali dobre trenibgem pokušali smo da uradimo analizu prethodne dve utakmcie sa Zvezdom, Imali smo i večeras padove, ali igrali samo sa ražličitom motivaciijom i energijom. Čestitam na pobedi i nadam se da će im ovaj meč pokazati kako treba da igraju. Eneregija, želja, ali i pamet. Hvala navijačima na podršci i sjajnoj atmosferi“, rekao je Obradović na konferenciji posle meča.

„Imali smo dobre momente u prvom poluvrmenu, ali bilo je i brzopletih rešenja, ali bilo je i pozitivnih stvari. Pravi se analiza, razogovarali smo individualno i to je pomoglo. Aleksa Avramović je fenomenalno igrao utakmicu, ali uvek je tim najvazniji. Tim je došao do toga da ekipi Zvezdi da 98 poena, ekipi koja je jedna od najboljih odbranbenim timova“.

Osvrnuo se Obradović i na psihološku rad sa igračima.

„Meni je ovo prioritet u životu. Od ujutu do uveče, pa opet Jovo- nanovo. Hvala svim ljudima u štručnom štabu, svi daju maksimum. Kada ekipa želi da bude uspešna, mora da postoji timski rad. Mis smo kao jedna porodica, imali smo teško iskustvo posle poraza u Nišu. Rekao sam da je to bilo finala i da treba doći do još nekog finala. Moramo da uradimo sve da igramo još neko finale. Teren, rad, priča, korogiovanje, aonda dolazi ovo šsto smo videli“, proučio je Obradović.

(Tanjug)

