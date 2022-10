Obradović: Glupe priče da me je Bejkon pretukao

ATINA – Trener košarkaša Monaka Saša Obradović demantovao je za portal Basket njuz tvrdnje da ga je dosadašnji član francuskog tima Dvejn Bejkon prebio.

Amerikanac je uoči sinoćnjeg duela između Panatinaikosa i Monaka (80:83) u Evroligi potpisao dvogodišnji ugovor sa atinskim klubom, a Obradović je istakao da izmišljeni sukob između njega i Bejkona nije bio razlog za odlazak košarkaša u Grčku.

„Imali smo dobru saradnju. Čuo sam neke glupe priče o tome kako me je Bejkon pretukao ili kako me je napao. To je neverovatno. Kad sam to prvi put video, rekao sam ‘nemam komentar’. Ko može da bude dovoljno pametan da poveruje u priču da jedan igrač može da pretuče trenera i onda ostane u timu“, rekao je Obradović za Basket news i dodao:

„To je tako besmisleno. Ponoviću još jednom – ako me neko pita, nikada neću reći ništa loše o njemu. Da, desilo se to da su zvali ljudi iz Panatinaikosa i pitali za Bejkona, ali ja sam rekao da on nije loš momak. Ljudi moraju da budu pametniji od ovoga zaista“.

Košarkaši Monaka imaju tri pobede i poraz u Evroligi, dok Panatinaikos ima jedan trijumf i tri poraza.

Pre dolaska u Monako Dvejn Bejkon je nastupao u NBA ligi za Šarlot i Orlando.

(Tanjug)

