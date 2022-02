Obradović: Motivacija mlađih igrača nije na nivou

BEOGRAD – Nerazumljivo mi je da motivacija pojedinijih igrača nije na nivou koji je potreban da bi se igralo u Partizanu. Kada je to tako, onda ja kao trener moram da reagujem. Pričam pre svega o mladim igračima, jer su večeras teret izneli oni iskusniji i mislim da je veliki problem za nas to što pojedini igrači raju da provode toliko vremena na parketu s obzirom na kalendar koji imamo, rekao je trener košarkaša Partizana Željko Obradović posle pobede protiv Borca u ABA ligi (75:68).

“ U Čačku smo igrali neuporedivo bolju utakmicu protiv Borca. I opet se radi o istoj stvari koju sam pomenuo, a to je motivacija. Tada smo bili izuzetno motivisani i koncentrisani, jer kada si koncentrisan imaš i motivaciju, a kada nisi, onda se utakmica razvija onako kako se razvijala večeras. Sa druge strane, očigledno je da imamo veliki problem sa šutom, pošto smo šutirali sedam od 31 za tri poena. Od tog 31 šuta možda su dva bila teška, sve ostalo su bile izgrađene pozicije gde su igrači bili sami, ali nisu pogađali“, izjavio je Obradović na konferenciji za medije.

To znači da je problem samo da se šutira što više, ovde smo tražili neke termine i dobili priliku da provodimo više vremena u hali, tako da se nadam da ćemo sada imati tri treninga do utakmice sa Andorom, dodao je on.

„Pokušaćemo da se pripremimo jer nam je ta utakmica važna, kao što će biti i sve u narednom periodu. Ovo je specifičan mesec jer posle te utakmice sa Andorom ima još jedna u ABA ligi i onda dolazi Kup, a to se igra dan za dan. Uz svo poštovanje prvog protivnika kojeg ćemo imati, imamo pravo da razmišljamo i da se nadamo da ćemo stići do velikog finala. U tom delu pričam o potrošnji energije nekih igrača koji igraju dosta i mislim da to ne valja, ali prevashodno je želja da se dobije utakmica. Bez obzira što ja pričam i verujem u mlade igrače, oni moraju da promene neke stvari, to je evidentno. Videćemo kako i na koji način. Razgovaramo dosta i uradićemo sve da im pomognemo“, rekao je Obradović.

(Tanjug)

