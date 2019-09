Obradović: Ne precenjujemo, niti potcenjujemo bilo koga

BEOGRAD – Ženska rukometna reprezentacija Srbije okupila se u novobeogradskom hotelu „IN“ odakle je krenula u Kraljevo, gde će u sredu odigrati prvi meč kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2020 sa selekcijom Švajcarske.

Selektor Ljubomir Obradović rekao je da njegov tim u svaki meč u novom ciklusu mora da uđe ozbiljno.

„Ne precenjujemo, niti potcenjujemo bilo koga. Sa Švajcarskom smo igrali u Španiji u EHF nedelji u martu. Dobili smo materijal i od Slovakinja koje su igrale sa Crnom Gorom. One su mala nepoznanica, ali je Siniša Đukić nabavio dosta materijala koji ćemo analizirati. Moramo da pobedimo, s obzirom da nas u martu čeka Rusija u dve utakmice. Ove utakmice ce nam poslužiti i kao priprema za nastupajuće Svetsko prvenstvo. Pripreme pocinjemo 17, 18. novembra, a vec 20. putujemo za Koreju gde ćemo imati jedine provere pred start“, rekao je Obradović za sajt Rukometnog saveza Srbije.

Iskusna Dragana Cvijić oporavlja se od povrede, ali će ove nedelje biti deo tima.

„Oporavila sam se, ulazimo u rukometni proces. Radila sam sve van duela, probala da odigram meč za klub. Drago mi je da sam tu, dogovoriću se sa selektorom kakav ću ritam imati ovih sedam dana i nadam se pomoci koliko mogu i u ovakvom stanju“, rekla ej Cvijić.

Pivotmen srpske selekcije istakla je i da će rivali biti motivisani protiv Srbije.

„Protivnice će biti motivisane protiv nas, ali mi to bi trebalo da dobijemo, jer smo favoriti. Da osvojimo četiri boda i sačekamo Rusiju u martu. Daleko je to, vidite šta se dešava, svaki dan se neko povredi. Biće ovo duga sezona, samo sada kada pomislim da se borimo i za olimpijske kvalifikacije i za Tokio, biće to hiljadu utakmica ako uspemo u tome. Idemo korak po korak“, zaključila je Cvijić.

Meč između Srbije i Švajcarske igra se u sredu od 18 sati, a posle Kraljeva reprezentaciju čeka put za slovački Hlohovec, gde će u nedelju od 17 sati igrati meč drugog kola u grupi sa selekcijom domaćina.

(Tanjug)