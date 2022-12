Obradović: Ne smemo međusobno da se prozivamo, to nije moj Partizan

BEOGRAD – Važna pobeda, tim je igrao hrabro i pre meča smo znali da će skok biti veoma važan segment jer su oni tim koji skače i šutira za tri poena veoma dobro. Igrali smo dobro, verujem u to i čestitam svom timu“, rekao je trener košarkaša Partizana Željko Obradović posle pobede protiv Bajerna (83:77) u Evroligi.

„Ovo je pravi put, bitno je da ekipa ima ideju gde da napadamo. Košarka je nepredvidiva, a razlika od 15 poena treba da ti da mirnoću i da odigraš pametnije i bolje, ali nije ovo ni prvi ni poslednji put da je bilo tako. Oni su bili na 7 od 27 za tri, oni u proseku šutiraju 29 trojki, a i mi smo bili slabi 3 od 15 i manje-više nije bilo mnogo dobro. Nedostaje im Lučić, koji je sjajan, a njihova atletika je među najboljima u Evroligi i zato i idu na skok i imaju 10 skokova sa samo dvojicom igrača“, izjavio je Obradović na konferenciji za medije.

Najtrofejniji trener u Evropi potom se osvrnuo na atmosferu u Štark areni.

„Mi smo imali 18.000 ljudi u Areni i to nema niko u Evropi., Nadam se da će i sledeće godine isto da bude jer smo najgledaniji tim u Evropi i podrška nam mnogo znači. Moram da se vratim na neke stvari koje sam već rekao. Ako ćemo mi ovde da se međusobno prozivamo onda to nije Partizan. Nije moj Partizan. Nisam zato došao ovde, da slušam navijače Partizana koji imaj problem sa nekim ljudima. Ovo je Arena i ovde mora da se bodri tim. Ako sam ja taj koji mora da se menja važi, ali ovo nije moj Partizan to me strašno pogađa“, poručio je Obradović.

(Tanjug)

