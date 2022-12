Obradović: Odlučili sitni detalji, borili smo se, ali nije bilo dovoljno

LJUBLJANA – Trener košarkaša Partizana Željko Obradović izjavio je da su sitni detalji odlučili pobednika meča 10. kola ABA lige protiv ekipe Cedevita Olimpije.

Partizan je večeras u Ljubljani doživeo drugi poraz u regionalnom takmičenju, a „crno-bele“ je nadigrala Cedevita Olimpija rezultatom 77:74.

„Čestitam Olimpiji na pobedi u utakmici koja je bila rezultatski neizvesna. Ne mogu da kažem da se tim nije borio, borili smo se, ali nije dovoljno i sigurno da ćemo neke stvari probati da promenimo Odlučili su sitni detalji, oni su bili i srećni i pametniji i zasluženo su pobedili utakmicu“, rekao je Obradović na konferenciji za novinare.

Trener Partizana nije želeo da komentariše suđenje na ovoj utakmici.

„Fenomenalna atmosfera, hvala svim navijačima. Imamo publiku bilo gde da igramo, hvala im na tome, ali mi nažalost ne vraćamo. Ne vraćamo i to je nešto što me zaista mnogo boli.

Postoje neke stvari koje su za tim. Ja nikada nisam izlazio u javnost da napadam igrače niti ću to ovoga puta, između sebe pričamo i radimo i neke stvari su evidentne i kako ćemo da rešimo, vreme pred nama će biti pravi pokazatelj“, dodao je Obradović.

Partizan će u utorak gostovati ekipi Asvela u 13. kolu Evrolige.

„Asvel dolazi iz pobede u poslednjem kolu Evorlige protiv jake Barselone, igrali su večeras utakmicu nekih pola sata pre nas, ali s obzirom na stanje u kom se nalazimo, oni su favoriti i očekuje nas teška utakmica. Utakmica je za 48 sati, ali i oni su igrali večeras. Nije lako kad izgubiš u veoma kratkom periodu par utakmica gde odlučuje jedna lopta, da li odbrambeno, napadački, skok… Nije lako, moj posao kao trenera je da dignem ekipu, koliko ćemo uspeti ne znam“, zaključio je Obradović.

(Tanjug)

