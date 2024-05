Obradović: Ogromna prednost Zvezde, nema razloga da ne verujem svojim igračima

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović rekao je da je njegova ekipa večeras izgubila od Crvene zvezde jer je promašila mnogo otvorenih šuteva, da crveno-beli imaju ogromnu prednost u finalnoj seriji plej-ofa ABA lige, ali da nema razloga da ne veruje svojim igračima.

„Čestitam Zvezdi na zasluženoj pobedi, stekli su ogromnu prednost u plej-ofu 2:0. Na nama je da probamo da se spremimo i odigramo najbolje što možemo pred našim navijačima. U velikom delu utakmice smo bili u dobrom ritmu, ali kad god smo prišli Zvezda je imala odgovor. U nekim situacijama u napadu reagovali smo brzopleto, a bogami je bilo dosta dobrih i otvorenih šuteva, nažalost procenat je bio takav da nismo skoro ništa ubacili i zahvaljući tome smo izgubili“, rekao je Obradović na konferenciji za novinare posle utakmice.

Košarkaši Partizana izgubili su večeras od Crvene zvezde 73:80 i gube 0:2 u finalu plej-ofa ABA lige. Crno-beli će u nedelju biti domaćini u Beogradskoj areni u trećoj utakmici.

Na konstataciju da se serije završavaju u pet utakmica, Obradović je rekao da ne želi da priča o petoj utakmici već samo o narednoj trećoj.

„Treba da pričamo o trećoj, to je naša realnost. Treba da igramo bolje i da ubacujemo otvorene šuteve. Bilo je dobrih ofanzivnih skokova, ali nažalost nismo uspeli da ih realizujemo. Ono što je falila je bolja kolektivna igra. I u odbrani smo imali neke detalje, dozvoljavali lake koševe u tranziciji“, naveo je on.

Na pitanje da li će pozvati na odgovornost neke igrače, pre svih kapitena Kevina Pantera, ali i na pohvalu za igru Džejlina Smita, Obradović je odgovorio da veruje svojim igračima.

„Večeras je postojala ogromna želja kod igrača. Sve ćemo analizirati. Uvek verujem igračima, nema razloga da im ne verujem. Nekad se odigra slabija utakmica, nekad bolja. Ostaćemo zajedno i probati da odigramo bolje. Nema spora svi žele da daju maksimum, treba biti hladne glave i u većoj koncentraciji. To nije uvek lako, koncentracija i mirnoća, kad si miran lakše reaguješ i verovatno ubaciš otvorene šuteve“, dodao je on.

Upitan je o atmosferi koju su napravili navijači Zvezde u hali „Aleksandar Nikolić“, ali i o saopštenjima dva kluba uoči i tokom finalne serije.

„Tim stvarima, saopštenjima, imaju ljudi koji vode ligu i oni time treba da se bave, nije moj posao. Navijači Zvezde prave sjajnu atmosferu i čestitam im na tome. Prelepo je kada se vidi puna hala i da navijaju za svoj tim. A ove uvrede koje su uobičajene, to ćete vi da apostrofirate, ja ne bih da se upuštam u to, to je tradicionalno, imaju pravo. Ja ću od večeras apelovati na navijače Partizana da sve bude fer, da nikoga ne vređaju i da budu posvećeni samo podršci svom timu“, rekao je Obradović.

Finalna serija igra se na tri pobede, a Partizan brani titulu.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.