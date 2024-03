Obradović: Olimpijakos igra strpljivo, ključ će biti u odbrani

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović rekao je danas da je Olimpijakos ekipa koja igra vrlo strpljivo u napadu i da će crno-beli u predstojećoj evroligaškoj utakmici morati da igraju odbranu 24 sekunde.

„Imamo iskustvo utakmice koju smo igrali u prvom delu, ona bi trebalo da nam pomogne da znamo kako da igramo protiv njih. To je ekipa koja je napravljena za najveće domete, imaju kvalitet i igru koja je prepoznatljiva otkako je Jorgos Barcokas tamo“, rekao je Obradović novinarima u Beogradskoj areni.

Košarkaši Partizana dočekaće sutra ekipu Olimpijakosa, u utakmici 32. kola Evrolige.

„Očekuje nas posao, da čitamo njihovu odbranu. Biće dosta preuzimanja, biće dosta protoka lopte u napadu. Oni su tim koji igra veoma strpljivo i dosta toga se odigra u samoj završnici napada. Kada to kažem, mislim na izuzetnu realizaciju u poslednje tri-četiri sekunde napada. To znači da ćemo morati da igramo odbranu 24 sekunde i da budemo spremni na to. Tu negde leži ključ utakmice“, rekao je Obradović.

Obradović je naveo da su svi igrači zdravi i spremi za duel protiv Olimpijakosa. Dodao je i da se Zek Ledej, koji je bio u SAD zbog smri oca, još nije pridružio ekipi.

„Situacija je takva da je on obavešten da je u utorak ujutru trebalo da dođe na trening. To je bio prvi trening posle Podgorice, ali nije došao. Mislim da je imao nekih problema sa letovima, ali pravo da vam kažem to je posao ljudi iz kluba, ne moj. Ja se bavim ovim ovde“, rekao je Obradović.

Crno-bele do kraja ligaškog dela Evrolige očekuje borba za mesto u plej-inu pošto je moguće da nekoliko ekipa završi sa istim skorom. Partizan je trenutno 11. na tabeli sa 14 pobeda i 17 poraza, koliko imaju i Milano, Valensija i Efes.

„Da, sve je moguće. Zato treba da razmišljamo samo o svakoj sledećoj utakmici. To je jedini način. Znamo otprilike ko je sve tu, kalkulacije postoje. Iskreno, nisam se bavio time, jer mislim da treba da vodimo računa o sebi i da treba da odigramo naredne tri utakmice maksimalno“, zaključio je Obradović.

Utakmica Partizan – Olimpijakos na programu je sutra od 20.30 u Beogradskoj areni.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.