Obradović: Ostao sam bez reči, prvi put za 27 godina

BEOGRAD – Trener košarkaša Fenerbahčea Željko Obradović kaže da je ostao bez reči u razgovoru sa svojim košarkašima posle poraza od Crvene zvezde (68:56) u Evroligi.

Najtrofejniji evropski trener ikada objasnio je kako je reagovao kada je ušao u svlačionicu odmah po završetku meča.

„Za 27. godina karijere prvi put mi se desilo da nisam imao nijednu reč igračima. Rekao sam im da ne mogu da izgovorim ništa. Moraću da izanaliziram zašto smo ovako loše igrali. Dali smo bednih 56 poena“, rekao je Obradović na konferenciji za novinare u Štark areni.

Srpski stručnjak kaže da je, za razliku od pre dve i po godine, sada dočekan na dobar način u Beogradu.

„Pošteno, iznenenadio me je moj tim, više nego Zvezda. Uvek polazim od sebe, morao bih da razmislim zašto je bila ovakva naša slika. Zvezda je bila mnogo bolja i zasluženo pobedila“, rekao je on.

Obradović je pohvalio igru Crvene zvezde i trenera Milana Tomića za odličnu taktičku pripremu.

„Zvezda ima različitu ekipu u odnosu na prošlu sezonu, došli su iskusni igrači. Crvena zvezda ima tim da se bori među osam najboljih, iako će biti teško jer svi žele to. Smatram da Zvezda ima kvalitet“.

Za izostanak Lea Vestermana kaže da je njegova odluka što nije dobio minute.

(Tanjug)