Obradović: Ovo je moj klub, moj grad, nigde nije kao u Partizanu

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović rekao je danas da se njegov ostanak u tom klubu nikada nije dovodio u pitanje i istakao da uraditi sve da crno-beli budu još bolji.

„Hvala svima na ukazanom poverenju da u naredne dve godine vodim Partizan. Zahvalnost svim ljudima iz uprave što su dali saglasnost da se saradnja produži, ovo je bila obostrana želja. Svi znaju da je ovo moj klub u kojem uživam radeći“, rekao je Obradović na konferenciji za novinare u Beogradu.

„Zahvalnost dugujem svim svojim saradnicima, igračima, svima iz radne zajednice Partizana, ali posebna zahvalnost ljudima iz uprave koji ulažu maksimalne napore da bi Partizan funkcionisao na najbolji mogući način. Nemoguće je izostaviti one zbog kojih se sve ovo radi, a to je armija navijača. Oni su pokretačka snaga“, dodao je on.

Željko Obradović, koji se vratio u Partizan 2021, danas je produžio ugovor sa crno-belima na još dve sezone.

„Otkako sam se vratio, cilj mi je bio da Partizan bude redovan član Evrolige. Ovo što se dešava na našim utakmicama je prevazišlo granice sporta“, istakao je Obradović.

On je dodao i da je bilo i manje lepih stvari zbog kojih je Partizan plaćao kazne i naveo da veruje da su navijači crno-belih svesni da „može da se prođe i bez toga“.

„Dobili smo veliki broj mladih navijača, tu mislim na decu i mislim da svi moramo da toj deci dajemo najbolje moguće poruke, da sve svede na fer i sportsku borbu. Moramo da pokažemo koliko cenimo svakog ko dođe u našu dvoranu. Moje mišljenje, kao i ljudi iz Partizana je da nekim stvarima mesto nije u Areni“, rekao je Obradović i pozvao navijače da ekipu Budućnosti u predstojećim utakmicama ABA lige dočekaju kao sportske prijatelje.

„Ovo je klub koji osećam, ovo je klub koji volim i mogu da ponovim da sam zaista srećan što ću nastaviti da radim u narednom periodu u Partizanu“, istakao je on.

Upitan da prokometariše prethodne tri sezone, Obradović je ponovio da mu je ambicija bila da vrati Partizan u Evroligu i da nije mogao ni da sanja da će to ovako izgledati.

„Da će da bude ovoliko gledalaca i da će ljudi sa svih strana dolaziti na utakmice Partizana. To je prevazišlo košarku“, rekao je Obradović.

„Bilo je odličnih momenata, bilo je i manje dobrih. Ove godine je naša ambicija bila da budemo u najboljih osam u Evroligi, ali nismo uspeli. Kada pogledamo učinak i prošle i ove godine i ko je ove ostao iza nas, možemo da budemo zadovoljni. Ali, nemamo razloga da se zadovoljavamo time. Uradićemo sve da Partizan bude još bolji“, dodao je on.

Trener Partizana je kazao i da zna da priča o budžetu kluba „svima bode oči“, ali i budžet mora da bude što ravnopravniji sa najvećim klubovima ako klub želi da bude konkurentan za fajnal-for Evrolige.

„To nije moguće, niti sam ikada govorio da to moramo da idemo, već šta možemo da izvučemo iz onoga što imamo“, rekao je on.

Rekao je da je privilegija raditi sa ljudima koji imaju isti cilj i koje vezuje ljubav prema Partizanu.

„Igrao sam u Partizanu 1984, sada je 2024. godina. Imao sam poštovanje svuda gde sam radio, ali ovo je moj klub, moj grad, moji ljudi“, rekao je Obradović.

Upitan o formiranju tima za narednu sezonu, Obradović je rekao da se već po medijima pojavljuju neka imena, ali da on trenutno razmišlja samo o igračima sa kojima radi.

„Pre neki dan sam pročitao ime igrača na koga do tog trenutka nisam ni pomislio. To tako ide, nema sile da to promenimo. Ljudi će da izbacuju vesti, neko će da šapne… I to tako ide. U ovom trenutku su prioritet igrači koji su trenutno u klubu. Neki imaju ugovore, neki ih završavaju. Treba pre svega da razgovaramo sa ljudima koji su deo Partizana i koji bi trebalo da odigraju u periodu pred nama, nadam se da se plasiramo u finalnu seriju, protiv videćemo koga“, rekao je on.

On je naveo da Partizan kao ozbiljan klub ima planove, da će voditi računa o svemu, ali je trenutno najvažnija polufinalna serija ABA lige protiv Budućnosti.

„Dakle, razmišljamo, ali nismo imali nikakve ozbiljnije kontakte sa nekim igračima. Da li imamo neka imena, imamo, skauti predlažu… I onda ćemo doneti odluku… Svestan sam da neki igrači žele da dođu i da rade sa mnom, ali sve to treba da se sklopi da su i oni nama potrebni i da oni veruju da je ovo idealna sredina za njih“, rekao je Obradović.

Obradović je do sada sa crno-belima osvojio titulu u ABA ligi prošle sezone, kada je bio i na korak od plasmana na fajnal-for Evrolige.

Željko Obradović je trenersku karijeru počeo upravo u Partizanu u sezoni 1991/92, kada je sa crno-belima u svom debiju na klupi osvojio titulu prvaka Evrope, pod mentorstvom profesora Aleksandra Nikolića.

Potom je trenirao Huventud, Real Madrid, Beneton, Panatinaikos i Fenerbahče uz osvojenih devet titula Evrolige sa pet različitih timova.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.