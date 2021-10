Obradović: Pobeda koja daje samopouzdanje

ZAGREB -Trener košarkaša Partizana Željko Obradović rekao je sinoć da je trijumf protiv Cibone važan za samopuzdanje njegove ekipe.

Crno-beli su pobedili Cibonu sa 79:61 u Zagrebu u četvrtom kolu regionalne ABA lige i posle ove runde ostali su jedina neporažena ekipa u dosadašnjem delu takmičenja.

„Pobeda koja pre svega daje samopouzdanje zbog toga što naredne sedmice počinje Evrokup. Igramo prvu utakmicu u Nemačkoj i nadam se da ćemo iz utakmice u utakmicu izgledati sve bolje i da će igrači koji u ovom trenutku nemaju neku veliku minutažu shvatiti da moraju da pomognu timu, jer počinje ono što je veoma bitno, a to su dve utakmice u toku sedmice, tako da svaki igrač mora da zna da će biti veoma bitan i važan za ekipu“, rekao je Obradović na konferenciji uza novinare posle meča.

Trener crno-belih pohvalno je govorio o rivalu.

„Kao što znate imali smo dva tima koja su do ovog trenutka bila neporažena. Imali smo jedno veoma lepo iskustvo da igramo sa Cibonom na turniru u Opatiji. Probali smo da analiziramo tu utakmicu, ali i sve ostale koje je Cibona do ovog trenutka igrala. Znali smo da je to tim koji od prvog do poslednjeg minuta igra na najvišem mogućem nivou i da igra agresivnu košarku. Tako su igrali i danas bez obzira na to što smo mi u pojedinim trenucima imali vođstvo od 12 do 14 razlike“, rekao je Obradović.

Nisu se predavali, uspevali su da se vraćaju u meč i ja im zaista eestitam na tome i na svemu što su do sada uradili u dosadašnjem toku prvenstva. Mlada ekipa sa trenerom koji radi odličan posaod, kazao je Obradović i osvrnuo se i na igru svoje ekipe.

„Što se nas tiče imamo trenutke kada igramo zaista veoma dobro i veoma pametno, ali tako imamo i trenutke kada donosimo veoma loše odluke. Svaki put kada se tako nešto desi to je naravno zasluga i protivničke ekipe i njihove agresivnosti, ali ono na čemu ćemo morati da insistiramo je upravo to. Da donosimo prave odluke, ali košarka je takva igra da nekada pogađaš, a nekada mašiš. Treba lopta da bude u rukama kod onih od kojih očekujemo da u tom trenutku budu najvažiji na terenu“, istakao je trener Partizana.

(Tanjug)

