Obradović: Pokreće me činjenica da i dalje moram da uc

BEOGRAD – Legendarni srpski košarkaški trener Željko Obradović rekao je da ga pokreće činjenica da i dalje mora da uči, bez obzira što iza sebe ima bogato iskustvo.

Obradović je sa devet titula u Evroligi, među kojima je i jedna sa Partizanom, najtrofejniji evropski trener u istoriji, ali uvek stremi ka napredovanju.

„Ono što mene pokreće je činjenica da ja i dalje moram da učim. Kad usporedim sebe danas i sebe kad sam bio trener Partizana i osvojio naslov Evrope, to je nebo i zemlja“, rekao je Obradović u emisiji „Lavovske priče“.

Trener turskog Fenerbahčea istakao je da sam sebi najveći kritičar.

„Največi sam kriticar samog sebe i kada nešto ne ide kako treba, preispitujem svoje poteze. Da znam da ne znam, to je ono što je meni najvažnije“, rekao je Obradović.

On je objasnio i zašto je Srbija košarkaška nacija i koliko su uzori važani za svakog sportistu.

„Mladi igrači ispred sebe su uvek imali neke vrhunske asove i uvek je najlakše kad imaš primer da iskopiraš i da razmišljas ja bih jednog dana želo to ili malo više. To je čela suština zašto mi imamo košarkasku tradiciju, kao i u ostalim sportovima, u vaterpolu na primer. Najvažnije je to da klinci imaju uzor, da mogu da gledaju i maštaju da jednog dana budu kao taj neko. To sam ja radio u svoje vreme“, istakao je on.

(Tanjug)