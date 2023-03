Obradović: Potrebna nam je pamet i energija na nivou utakmice protiv Olimpijakosa

BEOGRAD – Trener košarkaša Partizana Željko Obradović izjavio je danas da je „crno-belim“ sutra potrebna pamet i energija na nivou utakmice protiv Olimpijakosa.

Košarkaši Partizana sutra od 20.30 časova dočekuju ekipu Barselone u utakmici 31. kola Evrolige.

„Znamo ih, već smo igrali protiv Barselone i znamo koji kvalitet imaju. To je ekipa napravljena da ode na ‘fajnal for’ i verovatno da proba da osvoji Evroligu. Igraju timski, igraju izuzetno čvrstu odbranu. Oni su tim koja je lider Evrolige po procentu uspešnosti u šutu za tri poena tako da su to neke osnovne stvari. Probali smo na njihovu igru da reagujemo sada na treningu i videćemo kako će to sutra da izgleda. Potrebna nam je pamet i energija na nivou utakmice protiv Olimpijakosa“, izjavio je Obradović za klupski sajt.

Krilo Partizana Joanis Papapetru ističe da je najbitnije da njegova ekipa bude energetski spremna.

„Uradili smo neke taktičke stvari na treningu da bi se pripremili za sutrašnji meč. Najvažnije je da se regenerišemo, ispred nas je još 24 satra do utakmice i da budemo energetski spremni. To je najvažnije. Znamo da će naši navijači biti ovde uz nas i mi moramo da i zbog njih pokažemo energiju“, zaključio je Papapetru.

(Tanjug)

