Obradović pred Andoru: Da zaustavimio njihovu tranziciju

BEOGRAD – Trener košarkaša Partizana Željko Obradović rekao je da njegov tim čeka interesantno gostovanje Andori u četvrtom kolu grupne faze Evrokupa.

Crno-beli, koji do sada imaju tri pobede u takmičenju, put Andore kreću sutra, a meč je na programu u sredu od 20 sati.

„Interesantno putovanje. Sutra ujutru već krećemo, da promenimo par prevoznih sredstava. Lepo putovanje… Ekipa Andore voli da igra u tranziciji, pokšavaju preko svojih plej igrača da reše što pre situacije, posebno ako imaju višak igrača u kontranapdaju. To je prva stvar koju treba da uradimo, da zaustavimio njihovu tranziciju. Posle toga, u igri pet na pet, da sprečimo blokade za šutere, tj. šuteve za tri poena, kao i da iskontrolišemo skok. To bi trebalo da budu ključne stvari na utakmici. Ako to uradimo, imamo šanse da odigramo dobru utakmicu“, rekao je Obradović novianrima u hali „Aleksandar Nikolić“

Obradović je upitan i kakva je situacija sa Alenom Smailagićem, koji nije igrao na pošlom meču u ABA ligi.

„Dobro je. Sve u redu, trenirao je jutros i putovaće sa ekipom“, zaključio je Obradović.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.