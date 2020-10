Obradović pred Žalgiris: Znamo odakle preti opasnost

BEOGRAD – Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović, uoči utakmice protiv Žalgirisa u trećem kolu Evrolige, izjavio je da zna odakle njegovom timu preti glavna opasnost

Crveno-beli će sutra od 19 sati dočekati litvanski Žalgiris u hali „Aleksandar Nikolić“, a na današnjem treningu radili su i oporavljeni Emanuel Teri i povratnik među crveno-bele Tejlor Ročesti, koji je stigao u Beograd u petak u kasnim večernjim satima.

„Izuzetno je važno da imamo dobru energiju, u tom smislu jučerašnja utakmica protiv Borca nije imala veliku potošnju i verujem da ćemo moći da odgovorimo u tom delu plana pred ovu utakmicu. Dolazi nam jedna vrlo jaka, organizovana i dobro trenirana ekipa, koja ima glavu i rep. Znamo odakle nam preti glavna opasnost, ona dolazi kroz plejmejkere, tu su i dalje Vokap, Lejavičijus, Grigonis kao najbolji šuter. U Lovernju imaju dobar balans te spoljne i unutrašnje igre. S obzirom na naš dobar niz na početku, imamo razloga da se nadamo da ćemo odigrati još jednu dobru utakmicu i da dođemo do pobede” rekao je Obradović za klupski sajt.

Krilni centar Marko Jagodić Kuridža ističe da u Beograd dolazi dobra ekipa sa velikim samopouzdanjem.

„Sa druge strane, mi smo dobro odigrali nekoliko poslednjih utakmica. Raspored jeste težak, ali kako je nama tako je i ostalima, nemamo šta da se žalimo. Spremamo se za Žalgiris, nemamo mnogo vremena, ali najvažnije je da mi izađemo i budemo pravi, sa dobrom energijom i pametnim odlukama možemo da dođemo do pobede. Imaju dosta dobrih igrača koji imaju evroligaškog iskustva, ne samo Vokap i Lovernj , dobar tim zaista, a na nama je da uradimo šta je do nas kako bi došli do bodova”, rekao je Kuridža.

(Tanjug)

