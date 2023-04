Obradović: Treba da igramo koncentrisano svih 40 minuta

BEOGRAD – Trener košarkaša Partizana Željko Obradović izjavio je nakon utakmice sa Igokeom da nije zadovoljna izdanjem njegove ekipe u odbrani.

Košarkaši Partizana pobedili su ekipu Igoee 89:74 (33:25, 17:19, 18:13, 21:17) u utakmici 25. kola ABA lige.

„Prva stvar, želim da kažem da mi je drago što imamo ovoliki broj navijača na utakmici. Lepo je videti decu na utakmici ABA lige, protiv tima koji igra dobro, i večeras su igrali dobro i pametno. Mi smo igrali na mahove i bilo je dovoljno da pobedimo ubedljivo. Ostaju dve utakmice u ABA ligi, protiv ozbiljnih timova, Zadra i Budućnosti u gostima. Sledi nam i poslednji meč u Evroligi protiv Panatinaikosa“, izjavio je Obradović.

Osvrnuo se trener „crno-belih“ na igru u odbrani njegove ekipe.

„Treba da igramo koncentrisano svih 40 minuta. Stoji da na ovim utakmicama treba rasporediti minutažu. To smo hteli. Na početku treće četvrtine smo za dva i po minuta primili osam poena na polaganje i onda je petorka koja je posle ušla primila samo pet poena. Tu sve počinje i završava se. To će biti kriterijum. Ko igra odbranu, on će igrati. Dajem šansu svima, svi se trude i treniraju, ali im treba postaviti pitanje – zbog čega trenirate i ulazite u salu, ako dolazite ovako na utakmicu, ako ne poštujete sebe i protivnika, svaku loptu, pre bonusa imate pravo da napravite faul, a mi primimo osam lakih poena na polaganje? To će tako da bude uvek. Radimo korekcije na treningu, a onda kada se olabavi situacija to će da bude isto“, zaključio je Obradović.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.