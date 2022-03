Obradović: Trenutak je da reagujemo posle poraza u Kupu

BEOGRAD – Trener košarkaša Partizana Željko Obradović rekao je da je nedeljni derbi protiv Crvene zvezde u 21. kolu ABA lige prilika da njegov tim pokaže reakciju nakon ubedljivog poraza u finalu Kupa Radivoja Koraća.

Treći ovosezonski derbi između Partizana i Crvene zvezde igra se u nedelju od 18.30 sati u hali „Aleksandar Nikolić“.

U prethodna dva slavili su crveno-beli, poslednji put 20. februara u finalu Kupa u Nišu kada je bilo 85:68.

„Posle izuzetno loše odigrane utakmice u Kupu i slike koju smo prikazali, mislim da je trenutak da reagujemo i nadam se da ćemo reagovati. Ono što je krasilo ovaj tim i što bih ja voleo da krasi je borbenost koja je ne maksimalna, nego preko toga. Mi to nažalost nismo imali u Nišu. Želim da se zahvalim navijačima koji su onako odreagovali posle utakmice. Siguran sam da ćemo i sutra imati podršku, a ono što bih voleo je da svi mi shvatimo šta znači igrati utakmice protiv Crvene zvezde i šta znači braniti boje Partizana. To je ono odakle moramo da počnemo i da shvatimo da je to jedini način“, rekao je Obradović za klupski sajt.

„Košarkaška igra i košarkaška utakmica zahtevaju još mnogo toga, ali prvi preduslov je maksimalna borbenost, motivisanost, a to nam je, čini mi se, apsolutno nedostajalo u finalu kupa. Igramo protiv tima koji igra veoma dobro, ali to je prilika za nas da pokažemo sve ono što imamo i sve ono što nas je krasilo od prvog dana. To je bila ideja, to sam rekao prvog dana kad smo izašli na prvu utakmicu i malo je reći da sam bio razočaran posle finalne utakmice isto kao i igrači. Od srede smo radili na jednom veoma dobrom nivou, odradili četiri treninga i pokušali da se spremimo maksimalno za ovu utakmicu. Pozivam navijače još jednom da nas bodre, da bodre ekipu kao što su stalno do sada radili. Da budu uz nas, nadam se da ćemo uspeti da im vratimo na najbolji mogući način. Nadam se da će pobediti fer i sportska atmosfera, da će se kao i uvek pričati samo o košarci i da sve bude u okviru fer-pleja“, istakao je Obradović.

Kapiten Rade Zagorac kaže da je meč u nedelju prilika za popravni ispit.

„U principu mislim da je dobro što nakon veoma loše utakmice koju smo odigrali u finalu kupa pre dve nedelje imamo šansu za, uslovno rečeno, popravni. Zvezda je mnogo iskusnija ekipa od nas u svakom smislu, mnogo starija ekipa od nas, sa igračima koji su odigrali puno ovakvih utakmica. Uostalom, oni su prvi na tabeli ABA lige. Mislim da je od neizmerne važnosti da na pravi način pristupimo utakmici u smislu da je derbi jedna drugačija utakmica koja mora da se igra na drugačiji način. Mora da se igra ne isključivo košarkaški već mora i dosta onog ‘prljavog’ posla na terenu da se obavi. Poput zagrađivanja, trčanja, tih sitnih stvari koje uvek prave razliku. Uopšte da bismo došli u situaciju da pobedimo utakmicu mislim da su te stvari od izuzetne važnosti. Malo je vremena da spremimo utakmicu jer je praktično cela ekipa bila u reprezentativnim prozorima. Zajedno smo od srede, neki čak od četvrtka tako da nije bilo puno vremena ali mislim da smo uradili dobar posao“, istakao je Zagorac.

Centar Partizana Balša Koprivica kaze da je tim u prethodnom periodu imao vremena da radi na stvarima koje su nisu bile na nivou u finalu Kupa.

„Naravno, mi nismo zadovoljni rezultatom sa prošle utakmice. Imali smo nedelju dana da popravimo neke stvari i da analiziramo greške koje smo napravili. Pripremamo se još danas i bićemo spremni za sutra“, poručio je Koprivica.

(Tanjug)

