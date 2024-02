Obradović: Važna utakmica protiv Bajerna, da se Split više nikad ne ponovi

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović rekao je danas da je pred njegovom ekipom veoma važna utakmica protiv Bajerna u Evroligi i istakao da crno-beli više nikad ne smeju da ponove igru iz meča protiv Splita u ABA ligi.

„Bitna utakmica, kao i sve ostale do kraja sezone, tu nema nikakve dileme. Ako želimo da ostanemo konkurentni u Evroligi sa ciljem koji smo imali pre početka sezone, treba da učinimo sve da dobijemo tu utakmicu“, rekao je Obradović novinarima u Beogradu.

Košarkaši Partizana dočekuju sutra minhenski Bajern, u utakmici 26. kola Evrolige.

Crno-beli su trenutno 11. na tabeli Evrolige sa 12 pobeda i 13 poraza, dok je Bajern na 15. poziciji sa skorom 10/15.

„Bajern je veoma dobra ekipa, u ovom trenutku najbolja skakačka ekipa, drugi su po ofanzivnom, a treći po defanzivnom skoku. Tu sve počinje“, rekao je Obradović.

„To je tim koji je u poslednjih pet utakmica izvanredno šutirao za tri poena, negde su na 40 odsto timski. Sve utakmice koje su dobili bili su na tim procentima. Ubacili su 12 šuteva u proseku za tri kada su dobijali, a kada su gubili bili su na sedam-osam. Pripremajući utakmicu, vodili smo računa o tome i radićemo sve kako bismo ih sveli na te proseke kada su gubili“, dodao je on.

Partizan ovaj meč dočekuje sa četiri vezana poraza, po dva u Evroligi i ABA ligi, pa je novinare zanimalo šta crno-beli treba da urade drugačije u odnosu na prethodni period.

„Voleo bih da odigramo kao što smo igrali velikim delom u Bolonji, sa velikom željom i borbenošću. Imali smo utakmicu koju smo mogli da dobijemo, ali smo zahvaljujući nekim greškama izgubili. Da nema tih grešaka, da borbenost bude na nivou kakva je bila u Bolonji i to bi bilo to“, rekao je Obradović.

„Ništa specijalno ne treba da se uradi, samo da se vrati način igre kako smo igrali – agresivno i da postoji ta ogromna želja koja je uvek bitna“, naveo je trener Partizana.

Crno-beli su u ponedeljak odigrali veoma lošu utakmicu protiv Splita u ABA ligi i poraženi su u Beogradu. Obradović je istakao da to ne umanjuje pobedu hrvatske ekipe koja je, kako je rekao, odigrala veoma pametno i strpljivo.

„Kada se priča o kvalitetu dva tima, tu su stvari veoma jasne, ali to je košarka i još jednom se pokazalo da su motivacija i želja presudne u sportu. To je utakmica koja je pokazala sve najgore stvari koje su moguće da se dese jednom timu kao što je naš. Razočarenje je veliko i nadam se da to više nikad neće ponoviti, najiskrenije“, istakao je Obradović.

Obradović za meč protiv Bajerna neće moći da računa na Uroša Trifunovića.

„Uroš još nije počeo da trenira. Nismo želeli da rizikujemo. Želeli smo da obavimo sva ispitivanja kako bismo utvrdili zbog čega mu se desilo to što mu se desilo. Ono što znam jeste da je sve u redu i da će se verovatno posle utakmice sa Bajernom vratiti treninzima“, rekao je Obradović.

Utakmica Partizan – Bajern Minhen na programu je sutra od 20.30.

(Beta)

