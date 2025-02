Obradović: Važna utakmica protiv Baskonije

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović rekao je danas da je predstojeća utakmica protiv Baskonije u Evroligi važna posle pauze i da se njegova ekipa spremala za promene u igri koju je najavio španski tim.

„I Baskonija i mi smo imali mnogo igrača u reprezentacijama, ali je bilo i vremena da se neki igrači odmore. Pretpostavljam da su oni to iskoristili. Najavljuju da je ovo veoma važna utakmica za njih, ali i za nas je“, rekao je Obradović, preneo je klupski sajt.

Košarkaši Partizana igraju u petak od 20.30 u Beogradskoj areni protiv Baskonije, utakmicu 27. kola Evrolige.

„Pričaju o taktičkim promenama pred utakmicu, ali to ništa nije novost, s obzirom na to da poznajem Pabla Lasa i da je sklon tome i sigurno će probati da nas iznenadi igrom. Probali smo da reagujemo i da razmišljamo šta bi to moglo da bude. U svakom slučaju, za nas veoma važna utakmica posle ove pauze koju smo imali. Obavili smo dva treninga u kompletnom sastavu, pa ćemo da vidimo kako će to sve sutra da izgleda“, naveo je Obradović.

Zbog kazne Evrolige zbog nesportskog ponašanja dela navijača u utakmici protiv Crvene zvezde, kapacitet Arene biće umanjen za 20 odsto, a Obradović je zamolio navijače da podrže ekipu kao i uvek.

„Zbog prethodnih događaja, sutra ćemo imati smanjen kapacitet dvorane za 20 odsto i još jednom apelujem na njih da ubuduće nikoga ne vređaju i ne ubacuju predmete u teren, već da svoju energiju isključivo usmere na podršku ekipi“, dodao je trener crno-belih.

Kapiten Partizana Vanja Marinković rekao je da je pauza prijala ekipi da se odmori, a da je on iskoristio vreme da se vrati u formu posle povrede i dodao da mu je drago što će igrati protiv bivšeg kluba.

„Spremni dočekujemo ekipu Baskonije koja je takođe imala mnogo igrača koji su bili van tima tokom reprezentativne pauze. Drago mi je što ću igrati protiv bivšeg kluba u kojem ima dosta ljudi koji su mi dragi. Sa mnogim doskorašnjim saigračima sam ostao u dobrim odnosima i pratim njihove partije u Evroligi i španskom prvenstvu“, naveo je Marinković.

U prvoj ovosezonskoj utakmici Baskonija je u Vitoriji pobedila 88:82.

Partizan je trenutno osmi na tabeli sa 14 pobeda i 12 poraza, a Baskonija je 14. sa 11 pobeda i 15 poraza.

(Beta)

