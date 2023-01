Obradović: Zadovoljan sam, ceo tim je igrao ozbiljno

BEOGRAD – Trener košarkaša Partizana Željko Obradović čestitao je večeras igračima svog tima na ubedljivoj pobedi protiv Zadra rezultatom 114:77 u meču 13. kola regionalne ABA lige.

Obradović je prvo zahvalio navijačima koji su sa tribina bodrili „crno-bele“.

„Igrali smo protiv dobre ekipe, koja igra veoma dobru napadačku košarku, za poluvreme smo ubacili 63 poena i jasno je bilo da svi ključevi leže u agresivnijoj odbrani i da nastavimo da igramo tako u napadu. Uspeli smo i čestitam ekipi, kao i Zadru na svemu što su pokazali ove sezone“, rekao je Obradović na konferenciji za novinare.

Na ovom meču za Partizan nisu igrali Danilo Anđušić, Matijas Lesor i Uroš Trifunović.

„Anđušić je imao probleme i nije trenirao zadnjih dana, od sutra će opet trenirati. Bila je preporuka da pauzira par dana. Trifunović je došao, bilo je planirano da počne, ali imao je simptome, loše se osećao i otišao je kući. Odlučili smo da se Lesor odvoji na ovoj utakmici. Kao što su i ostali imali uglavnom smanju minutažu. Videćemo šta ćemo moći da uradimo u sledećim utakmicama, a naravno da zavisi od igrača, ako budu odigrali kao večeras, onda je to neuporedivo lakše“, dodao je trener Partizana.

On je podsetio da je odbrana bila ključ pobede.

„Bili smo dobri, mislim da se vidi kod mladih igrača želja, ono što je važno jeste da shvate da je odbrana nešto čime moraju da se nameću. Imaju talenat u napadu, ali odbrambeno mora to da bude na drugom nivou ako misle da nastave da igraju i ako misle da dođu na određen nivo“, naveo je Obradović.

Košarkaš Partizana Aleksa Avramović bio je jedan od najboljih igrača na ovoj utakmici.

„Igrao je dobro, ovo je ozbiljna utakmica, sve ovo do sada sam ga koristio manje, ali to je sve stvar treninga. Počeo je da uzima šuteve koje voli i koje ubacuje. Ja od njega očekujem još veću agresivnost na loptu i to je ono što treba Aleksa da nam da. Što se tiče napada, on zna, kao i svi ostali, svako od njih ima postavljeno i zna se tačno koje stvari treba da rade u napadu“, zaključio je trener Partizana.

(Tanjug)

