Oded Kataš novi trener Makabija

TEL AVIV – Izraelski košarkaški trener Oded Kataš novi je trener Makabija, saopštio je klub iz Tel Aviva.

On je sa Makabijem potpisao dvogodišnji ugovor. Kataš je već trenirao slavni izraelski klub u sezoni 2007/2008.

Izraelski trener je poslednji angažman imao u Panatinaikosu 2021. kada je sa grčkim klubom osvojio titulu i Kup Grčke.

Kataš je od 2018. do 2021. radio u Hapoelu iz Jerusalima i dva puta osvojio izraelski Kup. On je još vodio Hapoel Galil, Hapoel Eilat i Hapoel iz Tel Aviva, a vodio je i reprezentaciju Izraela u periodu od 2017. do 2021. godine.

Makabi će naredne sezone igrati u Evroligi sa Crvenom zvezdom i Partizanom.

(Tanjug)

