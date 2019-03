Odlična Srbija remizirala sa Nemačkom, Jović obećao gol (video)

Fudbalska reprezentacija Srbije odigrala je večeras nerešeno sa Nemačkom 1:1 (0:1), u prijateljskoj utakmici odigranoj u Volfsburgu.

Tim Mladena Krstajića pružio je sjajnu igru, pre svega u prvom poluvremenu, kada je i poveo prvencem Luke Jovića u 12. minutu, ali je u drugom Nemačka bila bolja i izjednačila golom Leona Gorecke u 69.

Blistao je golman Marko Dmitrović sa nekoliko fantastičnih odbrana, više puta Timu Verneru i Liroju Saneu, kao i Marku Rojsu, i na kraju zaslužio epitet najboljeg pojedinca.

Mogli su i „orlovi“ da postignu više od jednog gola, ali su veoma dobre prilike propustili Jović i posebno Adem Ljajić u prvom delu.

Remi na gostovanju u Nemačkoj prava je uvertira za duel sa Portugalijom u Lisabonu na startu kvalifikacija za EURO 2020.

Srbija je završila meč sa desetoricom zbog crvenog kartona debitanta Milana Pavkova u samom finišu utakmice zbog oštrog starta nad Saneom.

Krstajić: Pokazali smo kvalitet, Jović mi obećao gol

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Mladen Krstajić kaže da je njegov tim remijem u Nemačkoj (1:1) u prijateljskoj utakmici pokazao veliki kvalitet i da je partija u Volfsburgu pravi put kako treba da igra.

„Naša mlada ekipa pokazala je kvalitet i karakter, kao i ima dobar potencijal. Mora da se zna da smo igrali bez sedam, osam zaista važnih igrača. Prvo poluvreme smo delovali veoma dobro, postigli gol, a imali još nekoliko prilika da na odmor odemo sa ubedljivijim vođstvom. Ko zna kako bi se onda do kraja odvijale stvari“, rekao je Krstajić posle utakmice, a prenosi FŠ.

On je dodao da je normalno da su Nemci u drugom delu uzvratili i da se istakao golman Marko Dmitrović.

„Posle svega viđenog, rezultat je zaslužen. Čestitao bih mojim igračima jer su dali maksimum i to je najbolji pokazatelj kako treba da se igra u dresu Srbije. Uvek do kraja, do maksimuma. Čestitao bih i Nemcima, pre svega na gostoprimstvu“, rekao je Krstajić.

On nije krio da ga raduje što je Luka Jović bio strelac i tako potvrdio sjajnu formu baš iz nemačke Bundes lige.

„Luka je potvrdio potencijal i u ovoj utakmici. Obećao mi je pre utakmice da će postići gol, videli ste koliko mu je vremena trebalo. Radi se o sjajnom igraču, odličnog karaktera i pred njim je lepa budućnost“, kazao je selektor.

Nemačke novinare zanimala je reakcija Milana Pavkova kod crvenog kartona.

„Crveni karton je možda i jedina loša stvar koja se desila, ali molim i da se razume igrač. Nije bilo namerno, Pavkovu je ovo prva utakmica u dresu reprezentacije“, podsetio je on.

Reprezentacija Srbije u ponedeljak igra protiv Portugalije u Lisabonu na startu kvalifikacija za EURO 2020.

(Tanjug)