Održan bokserski spektakl u Nišu

NIŠ – Bokserski spektakl Naišus Boxing Night 2019 održan je sinoć u Nišu u amfiteatru keja na Nišavi pred više od 5.000 gledalaca.

Pod otvorenim nebom amfiteatra, u organizaciji bokserskog kluba Naišus, Bokserskog saveza Srbije i „Balkanboxinga“, najbolji bokseri Srbije u olimpijskom i profesionalnom boksu demonstrirali su svoje umeće u ringu u kome su uživali ljubitelji ove plemenite veštine koji su do poslednjeg mesta ispunili amfiteatar.

U devet borbi nadmetali su se najbolji bokseri Srbije, a najveću pažnju privukle su borbe troje Nišlija koji su zabeležili pobede – Petar Stošic, Nina Stajković i Nikola Stevanović.

Najuzbudljivija borba koja je podigla brojnu publiku na noge bila je glavna borba do 69 kilograma između Petra Stošića i Jasmina Ramića, gde je pobedu odneo ljubimac domaće publike Stošić (pobeda na poene).

Nišlija Stevanović, takođe na poene, odlukom sudija, savladao je Kenana Penjica u borbi koja ce se dugo pamtiti.

U ženskoj borbi na boks manifestaciji kraj Nišave održanoj u kategoriji do 64 kilograma između Nine Stajković i Marije Torlaković do pobede je stigla nišlijka, državna šampionka u boksu i kik-boksu nakon prekida.

Borbe, parovi: 91+ kg Marko Radonjic – Jasmin Haskic pobeda Radonjića, 76 kg Filip Džinic – Benjamin Skender pobeda Džinića, 57 kg Sara Marjanovic vs Marija Živkovic – pobeda Marjanovićeve, 64 kg Nina Stajković vs Marija Torlaković – pobeda Stajkoviceve, 60 kg Nenad Momirski vs Ranko Davidovic – pobeda Momirskog, 69 kg Petar Stošić vs Jasmin Ramić – pobeda Stošića, 81 kg Nikola Stevanović vs Kenan Penjic – pobeda Stevanovića, 81 kg Saša Milovac vs Slavoljub Budeša pobeda Milovca, 87 kg Darko Stanković vs Bojan Čestić – pobeda Stankovića.

(Tanjug)