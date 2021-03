Održana komemoracija za Zlatka Kranjčara

Komemoracija povodom smrti bivšeg selektora Hrvatske i legendarnog fudbalera Dinama Zlatka Kranjčara održana je danas u Zagrebu.

U skladu s propisanim epidemiološkim merama, komemoracija je bila zatvorenog tipa u organizaciji kluba i porodice Kranjčar. Na komemoraciji je moglo prisustvovati najviše 100 ljudi, prenela je agencija Hina.

Pored porodice i najbližih prijatelja Kranjčara, prisutni su bili predstavnici brojnih generacija Dinama i hrvatske reprezentacije.

Izmedju ostalih, prisustvovali su Velimir Zajec, Marko Mlinarić, Stjepan Deverić, Tomo Ivković, Zvonimir Boban, Robert Prosinečki, Aljoša Asanović, Nikola Jurčević, pa predstavnici šampionske generacije Zagreba Antonio Franja, Dalibor Poldrugač, bivši selektori Miroslav Blažević, Mirko Jozić i Ante Čačić…

Predsednik Dinama Mirko Barišić rekao je da je istoriji kluba bilo puno dobrih igrača, ali da Kranjčar zauzima posebno mesto.

„Plava porodica je ostala bez još jednog člana. Bio je omiljen kao igrač i kao čovek. Dobronameran i plemenit. Zlatko je odigrao 556 utakmica za Dinamo i imao impresivan bilans i s trenerskim i igračkim trofejima. Kao igrač je osvojio prvenstvo i dva kupa, a kao trener pet trofeja. Zlatko je voleo Dinamo čemu sam i sam svedočio“, rekao je on.

Od Kranjčara se oprostio i Miroslav Blažević koji je vodio Dinamo 1982. do titule prvaka Jugoslavije.

„Ne znam što me tako rastužilo i iznenadilo kao vest da je Cico umro. Bio je veliki igrač, veliki trener, ali i veliki gospodin. Bez njega nikada ne bismo uspeli da razveselimo toliki hrvatski puk. Teško bismo osvojili prvenstvo 1982. da nije bilo njega i njegovih golova“, rekao je Blažević sa suzama u očima.

Na kraju komemoracije nekoliko reči tati uputio je i Niko Kranjčar, bivši hrvatski fudbalski reprezentativac i igrač Dinama, Hajduka, Totenhema, Rendžersa.

„E moj Cicek, znam da me sada gledaš odozgo. I da se smeješ jer si uspeo da me uzvučeš na pozornicu, a znaš koliko to ne volim. Bio si idol, vodilja, prijatelj bio si dobri duh našeg Grada“, kazao je Niko Kranjčar.

„Često si govorio da me odgajila mama, ali nije to baš tako. Dozvolio si mi da se zaljubim u fudbal. Ne forsirajući me dozvolio si mi da fudbal volim i živim. Pustio si me da se sam borim i sam pronadjem svoj put. Svojim primerom si me naučio kako voleti svoje, a poštovati tudje, kako biti Purger i kako biti Hrvat. Najveća lekcija koju sam od tebe naučio je da smo na ovom svetu svi jednaki“, naglasio je on.

Zlatko Kranjčar preminuo je u ponedeljak u Zagrebu u 65. godini nakon teške bolesti.

Kranjčar je prošao Dinamovu fudbalsku školu, a za prvi tim debitovao je u proleće 1974. godine na derbiju protiv Hajduka i ostao gotovo deset godina u tom klubu.

On je bio član legendarne Dinamove generacije koja je 1982. godine donela titulu nakon 24 godine. Sa Dinamom je osvojio i dva trofeja u Kupu (1980, 1983).

Posle odlaska iz Dinama igrao je sedam godina za Rapid, a nakon toga u Sankt Peltenu i Vinerfeldu gde je završio igračku karijeru.

U trenerskoj karijeri vodio je brojne klubove, a u tri mandata bio je na klupi Dinama sa kojim je osvojio pet trofeja.

Reprezentaciju Hrvatske je vodio od 2004. do 2006. godine, a bio je i selektor Crne Gore.

(Beta)

