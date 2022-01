Oglasio se i Nadal: Možeš igrati ako si vakcinisan, to je jasno

Nakon drame na aerodromu u Melburnu vlasti australijske države Viktorije odlučile su da ne dozvole Novaku Đokoviću ulazak u zemlju. Đokovićevi advokati potom su se žalili, a najbolji teniser sveta na kraju je uspeo da izbori ostanak u Australiji barem do ponedeljka.

Komentar na situaciju dao je Rafael Nadal, veliki Đokovićev sportski rival.

„Ne znam. Naravno da sve što se događa nije dobro. Ipak, ne mogu da imam jasno mišljenje o svemu. Nemam uvid u detalje“, rekao je Nadal.

Potom je dodao:

„Sve je grubo i, na kraju krajeva, jedino što mogu reći je da svi prolazimo kroz težak period. Mnoge porodice su propatile za ove dve godine pandemije. Normalno je da su ljudi u Australiji frustrirani jer prolaze kroz jako težak lokdaun. Mnogi ne mogu da se vrate kućama. Jedina stvar u koju verujem, slušajući one koji znaju medicinu, je to da se svi vakcinišemo. To je moje mišljenje. Ja sam se vakcinisao dva puta. Ako to urade svi, neće biti problema da se igra bilo gde.“

Nadal tvrdi da je vakcinacija neophodna.

„To je jasno. O ostalima ne mogu da govorim dok ne dobijem sve informacije. Svet je dovoljno patio. Vakcinišite se. Da želi, Novak bi bez problema igrao u Australiji. On sam odlučuje. Svako je slobodan da donese svoje odluke, ali onda postoje i neke posledice, zar ne?“

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.