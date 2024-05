Olimpijakos osvojio Ligu konferencija, prvi evropski trofej u klupskoj istoriji

Fudbaleri Olimpijakosa osvojili su večeras titulu u Ligi konferencija, pošto su u finalu u Atini posle produžetaka pobedili Fjorentinu 1:0.

Jedini gol na AEK Areni postigao je Ajub El Kabi u 116. minutu.

To je prvi evropski trofej Olimpijakosa u klupskoj istoriji.

Prvu šansu imao je Olimpijakos u četvrtom minutu kada je šutirao Danjel Podense, a golman Pjetro Teračano izbacio loptu u korner.

Dva minuta kasnije na drugoj strani Dodo je centrirao, loptu nije uspeo da zahvati Kristijan Kuame, ona je stigla do Andree Belotija, koji je pogodio spoljni deo mreže.

U devetom minutu poništen je gol Fjorentine zbog ofsajda. Kristijano Biragi je uputio loptu ka golu, pokušao je da je zahvati Nikola Milenković, nije uspeo, ali je ona ušla u mrežu. Posle upotrebe VAR tehnologije potvrđeno je da je srpski reprezentativac bio u nedozvoljenoj poziciji i da je uticao na igru.

Ekipe su posle toga pokušavale da naprave šanse, u 21. minutu Fjorentina je bila u prilici posle loše intervencije odbrane Olimpijakosa, ali je Đakomo Bonaventura loše šutirao, pravo u golmana Konstantinosa Colakisa.

Bonaventura je i dva minuta kasnije bio u šansi, ali je golman dobro odbranio.

Na drugoj strani posle toga pokušao je Podense glavom, ali nije bio precizan.

Fjorentina je zapretila u 39. minutu kada je Kuame šutirao, a golman grčke ekipe odbranio, do lopte je došao Gonzales ali je iz dobre pozicije bio neprecizan.

Dva minuta kasnije Teračjano je odbranio gol italijanske ekipe posle šuta najboljeg strelca takmičenja Ajuba El Kabija, koga je dobro čuvao Milenković.

Na kraju poluvremena došlo je do nereda na tribini na kojoj su bili smešteni navijači Fjorentine. Fudbaleri italijanskog tima su došli do njih i pokušali da ih smire, pa su posle toga otišli u svlačionicu.

U 48. minutu glavama su se sudarili Beloti i Panajotis Retos. Igrač Olimpijakosa je rekao da može da nastavi, ali je ubrzo izašao. Lekari su pokazali da je potrebna izmena, ali se Recos uprkos poteškoćama vratio na teren.

U 59. minutu Beloti je napustio teren i zamenio ga je Mbala Enzola.

Dodo je izveo korner u 66. minutu, najviši u skoku bio je Milenković, koji je loptu poslao pored stative.

Fudbaleri Fjorentine napravili su dobru akciju u 69. minutu, Enzola je prosledio loptu do Doda, a on do Kuamea, koji nije dobro zahvatio loptu, pa ju je golman Olimpijakosa izbacio u korner.

U 80. minutu slobodan udarac izveo je Andre Orta, loptu je glavom zahvatio Visente Ibora, ali je bio za malo neprecizan.

Četiri minuta kasnije ponovo je Orta oštro centrirao pred gol Fjorentine, ali loptu nije uspeo da zahvati El Kabi.

Do kraja nije bilo prilika pa su odigrani produžeci.

U 95. minutu sa ivice kaznenog prostora dobro je šutirao Stevan Jovetić, a golman Fjorentine Teračano dobro odbranio.

U 110. minutu golman Olimpijakosa Colakis zaustavio je šut Žonatana Ikonea.

Olimpijakos je pobedio golom El Kabija u 116. minutu, koji se dobro snašao pored protivničkog igrača, posle centaršuta Santjaga Hezea.

To je bio njegov 11. gol u Ligi konferencija, a ukupno 33. gol u svim takmičenjima ove sezone.

Fjorentina je imala šansu u 120. minutu kada je pokušao Ikone, a odbrana Olimpijakosa blokirala njegov šut.

Do kraja nije bilo prilika pa je Olimpijakos pred svojim navijačima koji su bili u većini na stadionu u Atini proslavio prvi evropski trofej.

Fjorentina je izgubila peto od šest evropskih finala u svojoj istoriji, a prošle godine u finalu Lige konferencija izgubila je od Vest Hema (1:2).

