Orlovi kroz dramu posle velike borbe do polufinala EP

Odbojkaška reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva, pošto je večeras u Antverpenu pobedila selekciju Ukrajine sa 3:2 (21:25, 25:23, 25:22, 19:25,15:9).

Posle velike borbe i preokreta u četvrfinalnom meču, izabranici Slobodana Kovača uspeli su da izbore plasman među četiri najbolje ekipe Evrope, zabeleživši tako sedmu pobedu na EP.

Srbiju su do novog trijumfa protiv motivisanih Ukrajinaca predvodili Aleksandar Atanasijević sa 24 i Uroš Kovačević sa 21 poenom.

