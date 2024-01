O'Saliven: Razmotriću nastavak karijere

Sedmostruki svetski šampion u snukeru Roni O’Saliven ponovo je rekao da mora da razmotri da li će nastaviti karijeru, posle današnje pobede i plasmana u četvrtfinale na Svetskom Gran priju u Lesteru i istakao da mu je potrebna pauza.

O’Saliven se plasirao među osam najboljih, pošto je pobedio Džou Juelonga iz Kine sa 4:3.

„Moram zaista da razmotrim da li mogu da nastavim da se osećam ovako kako se osećam za stolom, jednostavno ne uživam u načinu kojim udaram kugle. To je kao težak posao, nemam pojma kuda kugle idu i mnogo toga je samo nagađanje. Najgora stvar je što pobeđujem na prokletim turnirima. Da sam bio poražen u svakoj rundi igrajući ovako, to bi bila laka odluka“, rekao je O’Saliven za ITV4, preneo je Skaj.

Svetski Gran pri počeo je u ponedeljak, dan nakon što je O’Saliven osvojio osmu titulu na Mastersu pobedom protiv Alija Kartera 10:7.

O’Saliven, koji se smatra najboljim snukerašem svih vremena, plasirao se u 141. četvrtfinale rangirnog turnira, u kome će igrati protiv Garija Vilsona, koji je nedavno osvojio Otvoreno prvenstvo Škotske.

„Definitivno mi treba barem pauza. Ali ovako je već 25 ili 30 godina, dakle ništa nije drugačije. To je jedino za šta znam i teško je ne raditi, ovo jer je to moj posao. To je sve što znam. Mučio sam se. Loša igra. Ne dobijam nikakvu satisfakciju od toga, jednostavno ne dobijam. Radije bih da dobro igram i izgubim, nego da igram grozno i osvajam turnire“, rekao je O’Saliven, preneo je Jurosport.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.