O'Saliven se nada da će još najmanje pet godina biti u vrhu snukera

Jedan od najboljih snukeraša svih vremena Roni O’Saliven rekao je da mu je osvajanje sedme titule svetskog šampiona dalo nadu da će imati još najmanje pet godina da osvoji rekordni osmi trofej na Krusiblu.

O’Saliven je prošlog ponedeljka osvojio sedmu titulu svetskog šampiona, pošto je u finalu u Šefildu pobedio Džada Trampa sa 18:13. On se sa sedam titula izjednačio sa dotadašnjim rekorderom Stivenom Hendrijem, koji je dominirao devedesetih godina.

O’Saliven će novu sezonu početi kao prvi igrač sveta, 20 godina pošto je prvi put bio na čelu svetske rang-liste.

„Imam 46 godina, uskoro 47, a saznanje da i dalje mogu da osvajam titule uverilo me je da mogu da imam još pet pristojnih godina. Mislim da ne možete od osvajanja šampionske titule preko noći pasti ispod radara. Ovo mi je zapravo malo pojačalo samopouzdanje“, rekao je O’Saliven za Jurosport.

On je prethodno osvajao titule svetskog šampiona u Šefildu 2001, 2004, 2008, 2012, 2013. i 2020. godine.

„To je tako dug turnir. Slično kao grend slem turniri kada teniseri igraju pet setova umesto tri. Najviše se radi se tome da se održite na turniru. Vrhunski igrači su u boljoj situaciji, pošto su prošli kroz to i znaju šta bi trebalo da rade. Svetsko prvenstvo je tome slično. Dodješ u polufinale i tek si na polovini puta i želiš da ostaviš nešto u rezervoaru. To dolazi uz iskustvo i saznanje šta je potrebno da bi se pobedilo“, naveo je O’Saliven.

Hendri je 23 godine držao rekord od sedam šampionskih titula.

„Možemo da ga delimo godinu dana“, rekao je O’Saliven uz osmeh.

„Pokušao sam da budem što opušteniji, ali to je verovatno najbolji rezultat koji sam ostvario protiv nekoga kao što je Džad. Nikada se nisam zamarao rekordima. Kada ih ostvarite, to je lepo. Nemam ciljeve, uživao sam u svakom turniru ove godine, volim da igram. Volim da pobedjujem, ali to nije najvažnije. Krusibl iz mene izvlači najgore. Verovatno nije najbolja ideja, ali probaćemo opet sledeće godine“, dodao je O’Saliven.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.