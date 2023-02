Osimen: Ne razmišljam o Čelsiju i Mančester junajtedu, jedino me zanima Napoli

NAPULJ – Fudbaler Napolija Nigerijac Viktor Osimen izjavio je danas da ga ne zanimaju ponude Mančester junajteda i Čelsija, jer samo razmišlja o klubu iz Napulja, prenose italijanski mediji.

Osimen briljira ove sezone u dresu Napolija, a interesovanje za nigerijskog fudbalera pokazali su brojni evropski klubovi, a između ostalih i Čelsi i Mančester junajted.

„Jedino me zanima Napoli i ništa drugo. Šta će biti u budućnosti sa mnom i Napolijem videćemo i saznati na kraju sezone“, rekao je Osimen, koji ima ugovor sa Napolijem do juna 2025. godine.

Osimen je prvi strelac Serije A sa 18 golova, a u Napoli je došao 2020. godine iz Lila. Za klub iz Napulja odigrao je 86 utakmica i postigao je 48 golova. Napoli je prvi na tabeli sa 62 boda i ima velike šanse da osvoji titulu u italijanskom prvenstvu.

„Sasvim je normalno da najjači evropski klubovi prate fudbalere koji su u formi, koji su pri vrhu pa mi je logično i da mene prati. To mi ne stvara pritisak, to mi je jedino motivacija za dalje. Ponavljam da me jedino zanima Napoli, pošto imamo puno toga da uradimo i na odličnom smo putu da napravimo nešto veliko ove sezone“, istakao je napadač Napolija.

Osimen (24) je za reprezentaciju Nigerije odigrao 22 meča i 15 puta se upisao u listu strelaca.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.