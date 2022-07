Otkazani teniski turniri u Kini, ATP uveo šest novih

Udruženje profesionalnih tenisera (ATP) saopštilo je danas da je i treću godinu uzastopno zbog pandemije korona virusa otkazalo turnire u Kini, a umesto njih organizovaće šest novih turnira.

„ATP potvrdujuje da se turniri Šangaj masters, Peking, Čengdu i Džuhaj neće održati ove godine zbog ograničenja u vezi sa korona virusom. Ovo je treća godina uzastopno da su otkazani turniri u Kini, a trebalo je da se održe u septembru i oktobru“, navodi se u saopštenju ATP.

ATP je kao zamenu odobrilo odigravanje šest novih turnira, kojima je samo na godinu dana dodeljen status kategorije 250.

Igraće se turniri u San Dijegu, od 19. do 25. septembra, u Seulu od 26. septembra do 2. oktobra, Tel Avivu, Firenci i Hihonu od 10. do 16. oktobra i u Napulju, od 17. do 23. oktobra.

Turnir u Nur-Sulatnu, koji će se igrati od 3. do 10. oktobra je sa nivoa 250 podignut na kategoriju 500, umesto turnira u Sankt Peterburgu.

„Otkazivanja turnira postala su deo našeg svakodnevnog života, turnirima koji su otkazani želimo sve najbolje. Istovremeno, ohrabrujuće je videti broj gradova koji su spemni da organizuju turnire. To pokazuje globalno interesovanje za naš sport i potvrduje našu strategiju brzog prilagodjavanja dogadjajima koji menjaju tok sezone“, rekao je predsednik ATP Andrea Gaudenci.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.