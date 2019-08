Ovaj Ronaldov snimak je toliko bizaran da nećete moći da odvojite pogled (video)

Kristijano Ronaldo u Juventusu zarađuje pravo bogatstvo i činjenica da je jedan od najplaćenijih sportista sveta ne sprečava ga da, na pomalo bizarne načine, zaraditi i sa strane.

Probably the worst video on the internet?pic.twitter.com/f2FRb5tqKs

— BSN (@BallStreet) August 16, 2019