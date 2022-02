Ovaj snimak je dokaz: Zbog ovih povika je „dečaku“ Medvedevu srušen san (video)

Danil Medvedev poznat je kao neko ko uvek kaže ono što misli. Tako se tokom Australijan opena nije libio da publici kaže da su idioti i uđe u verbalne sukobe sa sudijama.

100% agree- lots of wankers at the game last night. pic.twitter.com/YIoi932UlB — that can’t happen (@thatcanthappen1) January 31, 2022

Rus je tokom čitavog finalnog meča sa Rafaelom Nadalom imao problema sa publikom koja je bila na strani Španca i koja je konstantno zviždala drugom teniseru sveta, čak i prilikom servisa.

Sada je na društvenim mrežama osvanuo još jedan sramotan snimak na kome se čuje kako jedan navijač poručuje Moskovljaninu: „Vrati se za Rusiju“.

Jedan deo publike se nasmejao na ovo, dok su drugi ipak imali više utisaka, ali ono što je bitno jeste da je to sve čuo i sam teniser.

Zbog svega je na kraju bio ogorčen i to je priznao na konferenciji.

„Dete je prestalo da sanja. Ako bude neki turnir u Moskvi igraću pre tamo, nego na Rolan Garosu ili Vimbldonu. Od sad igram samo za sebe, za svoju porodicu, da zaradim. Danas je jednom detetu uništen san“, rekao je Medvedev.

Potom je dodao:

„Pre nego što Rafa servira kada jedan tip poviče ‘Hajde Danile’, a hiljadu ljudi ga ućutkuje. Mislim da posle 30. više neću igrati tenis.“

Nakon toga je istakao i da su „ljudi, izgleda, lagali“:

„Kada sam počeo da igram protiv Nadala I ostalih, bilo je mnogo priče da svi hoćemo novu generaciju. To mi je dalo samopouzdanje, izgleda da su ljudi lagali, kada god izađem na teren to ne vidim. To se dugo dešava“, zaključio je on.

